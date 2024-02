Mener Skiforbundet bør be skiskytterne om råd

GRUNN TIL Å SMILE: Skiskytterjentene har prestert over forventning i den første sesongen uten sine to største stjerner. Foto: TOBIAS SCHWARZ

Denne sesongen har de kvinnelige skiskytterne lyktes med det langrennsjentene sliter med. Ekspertene mener at Skiforbundet bør be Skiskytterforbundet om råd.

Det er store kontraster på kvinnesiden i to av våre mest populære idretter om dagen.

Begge lagene er i en situasjon der de forsøker å fylle tomrommet etter sine største stjerner.



Der de norske langrennsjentene har hatt en tøff vinter, tatt få pallplasser og slitt med å følge opp fjoråret, har skiskytterjentene imponert gjennom hele sesongen.

– Det er ganske store sprik på det jeg opplever som ekspert når det gjelder damelagene i langrenn og skiskyting. Det virker som at skiskytterjentene har det veldig gøy på tur. I langrennsleiren har det vært mye skuffelse så langt og dårlige svar, sier TV 2s langrenns- og skiskytterekspert Petter Northug.

Skiskytterleiren innrømmer at de er redd for å gå i samme felle som langrennsjentene.

MEDALJEGROSSISTER: Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff har tatt 19 individuelle OL- og VM-medaljer til sammen. Foto: Martin Schutt

– Ikke bra nok

Når VM og sesongens siste verdenscuphelg gjenstår, leder Ingrid Landmark Tandrevold verdenscupen i skiskyting sammenlagt. Norge leder nasjonscupen på kvinnesiden.



Fire kvinnelige utøvere har vært på pallen individuelt.

– Vi har blitt overrasket helg etter helg av de norske skiskytterjentene. Det har vært imponerende. Ingrid (Landmark Tandrevold) har stått fram som en profil og en leder som er veldig voksen i det hun gjør, og det betyr mye for de andre. Jeg merker at det er godt humør blant jentene og jeg tror det er veldig givende å være en del av laget og systemet, sier Northug.

IMPONERENDE: Ingrid Landmark Tandrevold har imponert ekspertene denne vinteren. Flere andre jenter på laget har også tatt steget opp på pallen. Foto: Thomas Bachun / BILDBYRÅN

I samme tidsrom har langrennsjentene slitt med å levere resultater som holder mot de beste skiløperne i verden. Unntakene heter Heidi Weng og Kristine Stavås Skistad.

Langrennsleiren har i aller høyeste grad noe å lære av skiskytterne Petter Skinstad, TV 2s langrennsekspert.

Den såkalte nedturen har det vært snakket om siden Therese Johaug la opp etter OL i Beijing.

Forrige sesong overrasket kvinnelandslaget alle. Denne sesongen har resultatlistene lignet mer på det kritikerne advarte mot.

– Vi får ta en fot i bakken å finne ut av hva vi har gjort feil, for det er ikke bra nok det vi holder på med nå, sa Anne Kjersti Kalvå til TV 2 da hun ble spurt om de varierende resultatene tidligere i vinter.



ÆRLIG: Anne Kjersti Kalvå var ærlig da hun sa at det kvinnelaget presterte under Tour de Ski ikke var bra nok. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Be om råd

Nå åpner skiskytterleiren opp om grepene som ble tatt da de fikk beskjed om at Eckhoff og Olsbu Røiseland hadde bestemt seg for å legge ski og børse på hyllen samtidig.



Endringene var både strategiske og taktiske. Så langt har de gitt resultater.

– Vi tok tak og måtte få flere yngre utøvere på laget. I tillegg har vi hatt fokus på å trene så mye felles som mulig på samling, sier landslagstrener for kvinner i skiskyting, Sverre Huber Kaas, til TV 2.



Laget har alltid hatt enkelte økter sammen når de er på tur. I år har nesten alle treninger med høy intensitet på samling blitt arrangert som fellesstart.

TOK GREP: Sverre Huber Kaas og resten av teamet rundt skiskytterkvinnene tok helt konkrete grep da de skjønte at de måtte klare seg uten sine to største stjerner denne vinteren. Foto: Geir Olsen

Også under øktene på skytebanen og i styrkerommet har jentene trent sammen i større grad enn tidligere, som følge av trenernes plan.

– Vi vet at vi har utøvere som er blant de beste i verden på ulike områder, både når det gjelder skyting og på ski, og at vi har mye spisskompetanse i gruppen. Det ville vi utnytte, forteller Huber Kaas.

På den måten kan utøverne til enhver tid strekke seg etter den på laget som er best på de ulike tingene. Samtidig ønsket trenerteamet at de av jentene med litt mindre rutine, skulle tørre å stå fram på trening.

Eckhoff knekker sammen av Northug

– Vi la opp til at hver enkelt skulle tørre å utfordre, og ikke alltid legge seg bak og tro at de andre er bedre. På den måten fikk vi utfordret den mentale biten som går på å ta ansvar. Det er et viktig steg for å gjøre jobben, sier Huber Kaas.



Den siste biten beskrives som elementær. Denne sesongen kom resultatene til hver enkelt til å bli mer synlig. Det ville ikke lenger være mulig å gjemme seg bak seirene og medaljene til to av de beste skiskytterne gjennom tidene.

– Det ligger en ærlighet og ydmykhet i at de erkjenner situasjonen, og det er utrolig viktig. Der mener jeg Skiskytterforbundet skiller seg fra Skiforbundet. De erkjenner at her må det gjøres grep. Norges Skiforbund bør ringe gamle kjente og be om råd. Det jobber jo masse tidligere langrennsfolk i Skiskytterforbundet, sier TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad.



Den oppfordringen tar Skiforbundet med knusende ro.

– Det er aldri dumt å be andre om råd. Vi burde absolutt lytte til andre som får til det de prøver på. Jeg ringte Per Arne Botnan før vi skulle til Oberhof, for å spørre om litt forskjellige ting, i og med at de har vært mye der. Det er ikke en avklipt telefonsnor over til skiskytterne, og det er absolutt et godt råd at man kan lære av andre, sier fagsjef for toppidrett i Skiforbundet, Per Elias Kalfoss til TV 2.



BØR BE OM RÅD: TV 2s langrennsekspert, Petter Skinstad synes at Skiforbundet bør be gamle kjente i Skiskytterforbundet om råd. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Skinstad trekker fram flere områder der han mener at Skiskytterforbundet har vært dyktige den siste tiden, og nevner blant annet markedsarbeid, rekruttering og preparering og testing av ski.

– Langrennsleiren har i aller høyeste grad noe å lære av skiskytterne. Det gjelder ikke bare på oppfølging av kvinnelige utøvere. Skiskyting er blitt storebror på mange ting, de er mye lengre fram i skoene enn langrenn per nå, sier Skinstad.

– Det tenker jeg egentlig at Petter må få lov til å mene. Det kan godt hende at han har rett i det. Jeg kjenner ikke godt nok til hvordan skiskyting jobber på alle områder, men det kan godt hende at det er noe sannhet i det, sier Kalfoss.

TAR GJERNE I MOT RÅD: Per Elias Kalfoss i Skiforbundet synes aldri det er dumt å ta i mot gode råd fra folk som får til det de driver med. Foto: Astrid Pedersen

Tiril Udnes Weng, som er tilbake i sporet etter sykdomsplager, har latt seg begeistre over resultatene til skiskytterjentene denne vinteren.

– Vi har helt sikkert mye å lære, og så tror jeg vi har lært mye selv også den siste tiden. Det hadde vært veldig interessant å prate med skiskytterne, for de har absolutt klart å fylle tomrommet etter Tiril (Eckhoff) og Marte (Olsbu Røiseland) på en imponerende måte, sier Tiril Udnes Weng til TV 2.

– Nærmest lurt utøverne

Med et lag som plutselig bestod av flere løpere som ikke hadde vært på pallen internasjonalt kunne mye av ansvaret ha havnet på skuldrene til Ingrid Landmark Tandrevold, som har levert resultater rett bak sine tidligere lagvenninner. Det ville trenerne unngå.



For å skape trygghet i laget tok de et taktisk valg.

– Vi ville at jentene skulle være i god form tidlig. Med gode resultater fra start får laget troen på at det er mulig, og når de ser at jenter som de har matchet på trening er på pallen, får de troen på at den jobben som er lagt ned har vært god. Det skal ikke så mye til før stemningen i laget blir veldig positiv.

SEIER: Det norske laget i skiskyting ahr vunnet to stafetter denne sesongen og leder nasjonscupen sammenlagt. Foto: Matthias Schrader

– Fortalte dere det til løperne?

– Både og. Det var kun to løpere som var forhåndskvalifisert til verdenscupen, så de fleste måtte være godt trent og i god form til første verdenscuphelg for å kunne være med videre. Det i seg selv gjorde at vi la det opp sånn, og så hadde vi trenerne en taktikk om at de skulle være best mulig tidligst mulig, fordi vi ønsket en positiv boost inn i laget, sier Huber Kaas.

Samtidig har de vært bevisst på og ikke legge for mye press på laget. Utad snakket de ned forventningene i forkant av sesongen. Til utøverne pratet de om hva som var realistisk.

– Jeg synes det er så smart. Jeg hyller de tiltakene. Trenerne har nærmest lurt utøverne til å prestere bedre fra start. De har satt utfordrere og stjerner i posisjoner som gjør at de kan utfordre og utvikle hverandre, sier Skinstad.

Til sykehus etter fall

Vil ikke gå i samme «felle»

Det er liten tvil om at prestasjonene til de norske skiskytterdamene har vært bedre enn forventet. Det gir ingen grunn til å hvile på laurbærene.

Skiskytterne har fått med seg den vanskelige sesongen til toppidrettskollegaene i langrennssporet.

– Vi fikk litt inspirasjon fra langrenn i fjor da de sto i samme situasjon, og så gikk det kjempebra. Men vi ser jo nå at selv om det går veldig bra én sesong, så betyr det ikke at det samme skjer neste år.

Han innrømmer at de er redde for å gå i samme «felle» som langrennsjentene i den vanskelige «andresesongen».

RÅD: Tiril Udnes Weng ler litt når hun får spørsmål om hva skiskytterjentene bør unngå før neste sesong, men anbefaler dem å ha bedre balanse mellom trening å hvile enn det hun har hatt selv. Foto: Pål S. Schaathun

– Det beste rådet jeg kan gi er å huske på at man ikke trenger å tenke at nå skal jeg gå enda fortere neste år. Det er fort gjort å tenke at jeg skal bli enda bedre. Jeg har trodd at jeg har tålt veldig mye, og så har det vist seg at jeg ikke har gjort det likevel, slik hadde jeg nok ikke tenkt igjen, sier Udnes Weng.



Det oppsummerer flere av bekymringene skiskyttertreneren allerede har tenkt på.

– Vi må være veldig nøye med å ta vare på det vi har gjort nå, for det har fungert. Det er vanskeligere når forventningene blir høyere. Vi må passe på sånn at vi ikke prøver å strekke oss for langt. Vi må ikke tenke at nå skal vi gjøre enda mer og gjøre ting enda bedre. Der skal vi være gode til å bremse, for det er veldig fort gjort å få lyst til å trykke på enda hardere.

HOLD BALANSEN: Petter Northug råder skiskytterjentene til å beholde den gode balansen i tiden framover. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Det blir også essensielt å være nøye på rutinene slik at utøverne i størst mulig grad holder seg frisk gjennom året. Framtidsplanen får full støtte fra Petter Northug.

– Det er veldig viktig å holde laget samlet og gi dem troen på at det de har gjort er godt nok. De må ikke tenke at de skal trene enda litt hardere eller ta skippertak inn mot neste sesong. Det blir ekstra viktig for et lag som ikke har så mye rutine. Å holde på balansen å stole på det som er trygt. De kan bruke langrennsjentene som et eksempel på hva de ikke skal gjøre, sier Northug.