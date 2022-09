Mener Ruud fortsatt kan bli verdens beste

Selv om drømmen ble knust for Casper Ruud (23) er ekspertene sikker på at nordmannen vil bli verdensener.

Etter en mektig imponerende opptreden i US Open, ble det finaletap for Casper Ruud mot Carlos Alcaraz (19). Alcaraz slo Ruud 3-1 i sett og er med det ny verdensener i tennis, den yngste verdenseneren noensinne.

Selv om drømmen ble knust for Ruud, hylles nordmannen fra Snarøya.

– Jeg er ekstremt stolt. Stolt på hans vegne, at Casper har greid å komme frem til finalen. Jeg er utrolig glad på vegne av norsk tennis og norsk idrett, sier Aslak Paulsen, generalsekretær i Norges tennisforbund.

Finaletapet gjør at Ruud ligger som nummer to på verdensrankingen.

– 1,2 milliarder følger tennis regelmessig. Hvert sjette menneske på jorden synes tennis er stas å følge. Der har vi en nordmann som er nummer to i verden. Det er helt sinnssykt, sier Paulsen til TV 2.

– Blir nummer én

Han mener 23-åringen har mange år foran seg til å dominere i verdenstoppen.

– Jeg tror vi har 10-12 år igjen med Casper i verdenstoppen. Jeg håper han holder seg skadefri og at han fortsatt er like sugen på å bli nummer én, for det blir han, på ett eller annet tidspunkt.

STOR TRO: Aslak Paulsen, generalsekretær i Norges Tennisforbund, er sikker på at Casper Ruud vil bli verdensener i årene som kommer. Foto: Pontus Höök / NTB

Større selvtillit

Ruud forteller at han har lært mye av de to finalene han har spilt denne sesongen.

– Hvis du når en Grand Slam-finale, vil man spille mot en stor spiller på andre siden av nettet. I Roland Garros var det vanskelig for meg å tro at jeg kunne slå Rafa (Nadal). Det var ikke lettere nå, men jeg trodde mer på det, sier han og utdyper:

– Jeg tror disse to turneringene har gjort at selvtilliten min til å vinne en Grand Slam-finale har vokst. Forhåpentligvis kan disse to opplevelsene hjelpe meg, forteller Ruud på en pressekonferanse etter finalen.

NESTEN: Casper Ruud tapte US Open-finalen mot Carlos Alcaraz. Foto: Angela Weiss

Eurosports tenniskommentator Sverre Krogh Sundbø mener at Ruud stadig bryter nye barrierer.

– Det er en Casper som fortsetter å ta steg absolutt hele veien. Det er veldig gøy. Han blir hele tiden fortalt hvor taket ligger, men nå har han bygget så mange etasjer over det taket at vi nærmer oss en «New York Skyline» med Ruud, sier han.

Innenfor rekkevidde

Kommentatoren mener 23-åringen kan bli verdensener.

– Det blir litt sånn at verden ligger foran dine føtter. Han har fortsatt ikke spilt Australian Open på et par år, han stod over i fjor, og har ikke et par poeng å forsvare. Kanskje er ikke verdensener-posisjonen helt utenfor rekkevidde, utdyper Krogh Sundbø.

SKRYTER: Sverre Krogh Sundbø, kommentator i Eurosport, mener Casper Ruud og Carlos Alcaraz vil være med i toppen av de store turneringene. Foto: Erik Edland / TV 2

Han mener vi får se mye til Ruud og Alcaraz i de store turneringene som venter.

– Dette er første av mange finaler de guttene kommer til å spille. Jeg tror Casper vil fortsette sin utvikling og få has på spanjolen utover.

– Hvis han lærer å slippe seg løs, ikke bare i deler av kampen men i hele kampen, så tror jeg han har er klar til å ta Grand Slam-posisjonen og verdensener-posisjonen, utdyper han.