Mener Odd har forkastet det han bygget opp

Dag-Eilev Fagermo var gjennom en årrekke selve personifiseringen av Odd, av telemarksmodellen og skaperen av uttrykket «kapital mot utvikling».

I 2020 forsvant han til Vålerenga. Og selv om han har møtt gamleklubben fem ganger siden da - hvorav to har endt med seier, én uavgjort og to med tap - betyr kampene fortsatt noe ekstra for 55-åringen.

– 12 år og 500 kamper er mye, men det er helt annet Odd nå enn da jeg var der, sier Fagermo.

Han mener nemlig Skien-klubben har gått i en annen retning siden han forsvant.

– Avviklet

– Jeg la ned nesten et livsverk der, men nå er mange av folkene borte. Det spilles fotball på en annen måte, og telemarksmodellen som jeg bygget opp er mer eller mindre avviklet. Det er en helt annen tankegang, og et helt annet Odd enn det jeg jobbet med. Og det er kanskje naturlig når man bytter trener.

STYRER MOT 5. PLASS: Dag-Eilev Fagermo og Vålerenga luktet på medalje, men etter tre tap på de fire siste tyder alt på 5. plass. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

– Hva mener du med at telemarksmodellen nærmest er avviklet?

– Under meg spilte vi med 6-7 og helt opp til ni egenutviklede telemarkinger. Nå er de nede i 2-3.

– Hva tenker du om det?

– Ikke så mye. Jeg sier bare at sånn er det. Så er det jo ikke jeg som bestemmer hva Odd gjør lenger, de bestemmer hva slags filosofi de vil ha. Men det er et faktum at det er en endring der, og et eksempel på hva som endret seg da jeg ble borte, sier Fagermo.

Uenig med Fagermo

En titt på Odds forrige lagoppstilling i Eliteserien viser at tre telemarkinger - Espen Ruud, Odin Bjørtuft og Filip Jørgensen - startet kampen. I tillegg kom de lokale ungguttene Syver Aas og Kevin Egell-Johnsen inn på slutten.

I de fire foregående eliteseriekampene var det også disse tre telemarkingene som startet for Odd.

ELSKER Å SLÅ FAGERMO: Daglig leder i Odd, Einar Håndlykken, fotografert underveis i kampen da Odd slo Vålerenga 4-1 første gang Dag-Eilev Fagermo returnerte til Skagerak Arena. Foto: Trond Reidar Teigen

Daglig leder Einar Håndlykken avviser at de har gått bort fra telemarksmodellen.

– Nei, det vil jeg ikke si. Folk må huske at vi har solgt fire lokale telemarkinger i år: Markus Kaasa, Joshua Kitolano, John Kitolano og Tobias Lauritsen. I vårsesongen startet vi med veldig mange telemarkinger, og så har det gått litt ned etter sommeren. Men vi er fortsatt best i Eliteserien, og bedre enn Vålerenga, på å bruke egenutviklede, lokale spillere. Man skulle tro det var en del spillere i Oslo-området det var mulig for Dag-Eilev å bruke, men det er tydeligvis ikke så mange, sier Håndlykken.

ODD PÅ TOPP: Norsk Toppfotballs tall fra september viser at Odd scorer høyt på bruken av egenutviklede spillere.

Han viser til en oversikt utarbeidet av Norsk Toppfotball (NTF), der Odd troner øverst på bruken av egenutviklede spillere og bruken av spillere under 21 år.

For å regnes som egenutviklet må spilleren ha vært i klubben i minst tre år, mellom alderen 15 til 21 år. Det innebærer at en spiller kan regnes som egenutviklet i Odd, uten at vedkommende nødvendigvis er telemarking.

Stikker tilbake

I tillegg har man altså spillere som sørlendingen Steffen Hagen, som har spilt for Odd siden 2006.

– Vi jobber ut fra den samme, lokale filosofien, men dette svinger. Og det svingte under Dag-Eilev også. I perioder var det veldig mange telemarkinger, og i andre perioder færre.

– Så ingen ny kurs i Odd?

– Nei, samme kurs som før. Og så har vi gjort én stor endring siden Dag-Eilev var her: han hentet mange gamle spillere, mens vi nå henter mange unge. Så derfor er vi også best på bruk av unge spillere under 21 år. Det gjør at vi selv mener vi har en av de mest spennende spillerstallene i Eliteserien, sier Håndlykken.

VANT PÅ SKAGERAK I FJOR: Vålerenga og Dag-Eilev Fagermo kunne juble etter 2-1-seier. Foto: Trond R. Teigen

Publikum i Skien ser derimot ikke ut til å være overbevist: i starten av september lå det gjennomsnittlige tilskuerantallet på 4624, en nedgang på 17,41 prosent fra forrige «normalår» i 2019.

STORE FORSKJELLER: Tabellen viser i hvilken grad de unge spillerne under 21 år blir brukt i de ulike eliteserieklubbene.

I forrige hjemmekamp mot Kristiansund var tallet 3720.

– Hvorfor kommer det ikke flere på kamp?

– Det tror jeg er sammensatt. Noe handler om ettervirkninger av pandemi, hvor vi ikke har klart å hente inn det tapte. Men det skal sies at det var en nedadgående trend under Dag-Eilev før pandemien også. Vi har derimot klart å snu den nedadgående sportslige trenden i år, og så tror vi at vi skal snu publikumstallene etter hvert også, sier Håndlykken.

Fortsatt litt kjærlighet

Fagermo svarer slik på spørsmål om hvilket inntrykk han har av dagens Odd-lag:

– Det er ikke noe spesielt å si. Jeg har ikke sett Odd så mye, heller. Paco og Odd må drive på, jeg har mer enn nok med Vålerenga.

SMILTE SIST: Dag-Eilev Fagermo sist han var på gamle trakter. Foto: Trond R. Teigen

Einar Håndlykken insisterer på at de fortsatt er glade i Dag-Eilev Fagermo.

– Og jeg tror han er glad i oss også, dypt der inne. Men samtidig er det ikke mange som er gøyere å slå. Både Dag-Eilev og Vålerenga er på toppen av lista over de som er morsomst å vinne over. Første gang vi slo dem her klarte ikke Fagermo å finne pressesonen etter kampen. Det var litt rart, for han har vært her før. Men jeg skal fortelle ham hvor den er, og passe på at han ikke går seg vill i gangene på Skagerak Arena, sier Håndlykken og ler.