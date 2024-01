Mener norgesmesteren er i ferd med å rakne: – Skummelt

25. november kunne Rosenborg Kvinner juble for sitt første cupgull på 20 år.

En drøy måned senere har det forsvunnet nøkkelspillere på rekke og rad. Det gjør tidligere RBK-spiller og TV 2s fotballekspert Marit Clausen bekymret.

– Det har vært kontinuitet over lang tid, men nå synes jeg det begynner å rakne litt etter litt. Det er skummelt. Hva som er årsaken til det kan man lure på, men det har uten tvil vært mange spillere som har forsvunnet de siste året, sier Clausen.



Siden i sommer har blant andre Synne Skinnes Hansen, Anna Jøsendal, Emilie Joramo, Selma Sól Magnúsdóttir, Ina Vårhus og Maria Olsvik forsvunnet ut portene på Koteng Arena.

Ingen gullkandidat

Klubbens sportslige leder, Mads Pettersen, innrømmer at det ikke har vært noen «drømmejul».

– Nei, en andel av de spillerne som har gått ut dørene hadde vi ønsket at vi kunne fortsette å ha. Så har vi vært klare over situasjonen lenge, så det er ikke overraskende. Det er jo det at det kommer ut nå, sier Pettersen til TV 2.

RBK-toppen er allikevel tydelig på at troppen er god nok til å kjempe om gull.

PÅ SPILLERJAKT: RBK Kvinners sportslige leder Mads Pettersen og assistenttrener Robin Shroot jakter forsterkninger. Foto: Eva Frimannslund / TV 2

– Ja. Det er vanskelig på kort sikt å erstatte Anna Jøsendal, for eksempel, men vi har en plan på hvordan vi skal gjøre det.

Clausen er på sin side tydelig på hva hun mener om RBK-troppen én uke før de begynner oppkjøringen til 2024-sesongen.

– Ut ifra troppen de har i dag er de ingen gullkandidat. De kan godt være med å kjempe om medalje, men sammenlignet med Vålerenga synes jeg det ser tynt ut. Det er ikke et dårlig lag, men at de er en klar gullkandidat er jeg uenig i, sier Clausen.



SKUMMELT: TV 2s fotballekspert Marit Clausen liker ikke det som foregår på Koteng Arena. Foto: Ulrik Engesmo / TV 2

– Er norgesmesteren i ferd med å rakne?



– Ja, det er jo klart at de ser svekket ut i forhold til hvordan de var i 2023. Om de ikke klarer å få inn erstatninger som kan påvirke laget positivt, så vil jeg absolutt si at de er svekket for 2024-sesongen, fortsetter Clausen.



– Ville vært krise



TV 2 vet imidlertid at det jobbes med å få inn forsterkninger på Koteng Arena, men som på herresiden er økonomien skral.

– Den økonomiske situasjonen er jo som kjent utfordrende. Det gjelder jo for hele klubben. Men det er også sånn at når man selger spillere må man også ha mulighet til å erstatte dem, sier Pettersen og fortsetter:



– Så er det litt sånn at man skulle ønske at man hadde alle erstatterne på plass til første treningsdag, men det er nå et overgangsvindu nå som varer til startet av april. Vi har fortsatt tid til å gjøre noe med det.



Men samtidig som det jaktes forsterkninger, er det flere RBK-spillere som stadig er attraktive for andre klubber. Én av dem er stopperkjempen Mathilde Harviken, som ifølge TV 2s opplysninger har tiltrukket seg interesse fra klubber i både Italia og England.

VIKTIG BRIKKE: Landslagsstopper Mathilde Harviken har vært en svært viktig brikke for Rosenborg. Foto: Annika Byrde

– Det tror jeg ikke er så aktuelt for henne eller for oss. Det skal mye til for å slippe henne i dette vinduet, sier Pettersen bestemt.

Med Ina Vårhus ute av klubben, er RBK tynne på stopperplass. Clausen mener at trønderne nå ikke har råd til å miste Harviken.

– Det ville vært litt krise om man ikke har hatt noen erstatter. De sliter allerede på stopperplass, og om de hadde mistet Harviken, som har den internasjonale kvaliteten, de har ikke råd til det. Da må de ha en erstatter som er minst like gode som henne, sier Clausen og legger til:

– Jeg mener det er der de burde ha fått tak i forsterkninger, både på back- og stopperplass. De er skjøre om de blir skadet. De kommer nok ikke til å slippe henne billig, det kan jeg ikke forstå.