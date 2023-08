Mener disse bildene frifinner Warholm

Den norske troppen mener at bildet over frifinner Warholm.

På bildet, som er en skjermdump fra NRKs sending, ser man tydelig at 27-åringen er langt over hekken med den venstre foten.

Skjermdumpene skal være tatt med 1/25 sekunds mellomrom.

Den norske troppen har regnet ut at han beveger foten 35 centimeter i den farten han har, og at det ene bildet som ble tatt bakfra – som skapte sterke reaksjoner mandag – var fra en meget uheldig vinkel og et dårlig utsnitt.

Video fra NRK:

TV 2 har vært i kontakt med både Warholm og Leif Olav Alnes tirsdag, men ingen ønsker å la seg intervjue om saken.

Sportssjef Erlend Slokvik forteller at smellen i den andre hekken var hardere enn de hadde trodd.

– Hekken knakk i sammenstøtet. Men vi gjorde undersøkelser rett etterpå, og heldigvis tok muskelen nedenfor kneet den verste støyten, sier Slokvik til TV 2.



Warholm har trent lett i dag, og har ikke noe merker etter sammenstøtet, får TV 2 opplyst.

I det norske støtteapparatet har de regnet ut at Warholm dundret inn i hekken i hele 35 km/t, og at årsaken til at han feilberegnet var at dekket på VM-stadion er raskere enn de hadde trodd på forhånd.



GULLFAVORITT: Karsten Warholm er den store favoritten i onsdagens finale på 400m hekk. Før løpet vekker en portpassering i semifinalen stor oppsikt. Foto: Beate Oma Dahle

Italia la inn en protest mot Warholm. Den ble imidlertid lagt inn for sent og dermed ikke behandlet, opplyste Slokvik mandag kveld.

Også i Finland ble det reagert. En tv-kommentator mente at portpasseringen kvalifiserte til disk, mens hekkeløper Oskari Mörö syntes det så ut som reprisene ga rom for spekulasjoner.

– Dessverre ser det ut som Warholms innerste fot går forbi hekken og ikke engang høyt nok, sa finnen til Yle Urheilu.