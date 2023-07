Mener det er fare for at Graham Hansen sendes hjem

Det var dramatikk før, under og ikke minst etter Norges nøkkelkamp mot Sveits.

VM-dramaet nådde et nytt nivå da Caroline Graham Hansen, som ble vraket fra start, gikk knallhardt ut mot landslagsledelsen etter kampslutt.

– Det er mye jeg vil si, men som man kanskje må bite i seg. Jeg føler jeg er blitt tråkket på i ett år, var blant uttalelsene Graham Hansen sa til Viaplay.

Eli Landsem, som var Norges landslagstrener mellom 2009 og 2012, er lettere sjokkert etter uttalelsene fra Norges stjerne.

– Det var en bombe. Den så vel ingen komme. Jeg kjenner ikke bakgrunnen her, men hun sier mye til å ikke si noe. Det var overraskende at det kom akkurat nå, sier Landsem til TV 2.

– Du kan få splid i gruppen. Noen er enige, andre uenige. Så blir det klikker, og når man ikke drar i samme enden av tauet, blir det trøblete. Dette må på bordet, og det må røskes opp i.



Caroline Graham Hansen kom inn som innbytter mot Sveits. Det var hennes 100. landskamp. Etter kampen følte hun seg tråkket på. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Ekstremt forstyrrende

Den tidligere Norge-treneren mener situasjonen er alvorlig for gruppen.

– Dette er ikke bare-bare. Nå vil pressen mase om dette hele veien. Det vil være en ekstremt forstyrrende faktor når det gjelder forberedelser. Samtidig; får de løst opp i det, kan det gi dem ekstra energi.



– Er det fare for at Caroline Graham Hansen kan bli sendt hjem fra mesterskapet?



– Ja. Det tror jeg, men kommer an på hvordan de løser denne floken. Å sende henne hjem er en av løsningene på problemet.

Eli Landsem var inntil nylig sportssjef i Vålerenga. Foto: Terje Pedersen

– Hvordan ville du håndtert det en slik situasjon?

– Det er vanskelig å svare på. Det ligger alltid en historie bak, det blir urettferdig å svare på det uten at jeg kjenner den.

Gulbrandsen: – Det er et ledelsesproblem

Tidligere landslagskaptein Solveig Gulbrandsen reagerer også sterkt på uttalelsene Caroline Graham Hansen kom med. Samtidig mener hun ledelsen må ta sin del av ansvaret.

– Det høres ikke bra ut i det hele tatt. Her er det mye vi ikke vet, som ikke fungerer. Så er spørsmålet om hvor mange som vet hva som har skjedd her.



– Det er et ledelsesproblem når det kommer nå og når det har gått så hardt innpå Graham Hansen etter å ha blitt benket.

– Jeg synes ikke noe om at disse uttalelsen kommer når man er på et lag og når Norge fortsatt er med i VM. Her er det mye kaos og det blir ikke mindre nå.



– Hva legger du i at dette er et ledelsesproblem?

– Når Caro er såpass frustrert at hun går ut i media med dette nå, så er det noe som ikke er klarert eller snakket om. Når du har en spiller som har så mye på hjertet at det kommer ut i media, så er det et kommunikasjonsproblem og da er det ledelsen som har det ansvaret.

– Samtidig står jeg ikke inne for at en spiller skal skape så mye fokus rundt dette. Norge har fortsatt en sjanse til avansement og den viktigste kampen kommer senere. Dette skaper enda mer kaos. Jeg unner ikke gruppen dette.

– Handler om hva Caroline vil selv

TV 2-eksperten mener trenerne har det siste ordet uansett og at spillerne må forholde seg til det.

– Det er en lagidrett og trenere har retten til å ta ut spillerne de vil. Du kan være så irritert du bare vil, men du må være lojal til det som skjer. Hvis du går utenfor det, så synes jeg det er egoistisk.

– Å gjøre det etter VM når Norge har røket ut, ville vært noe helt annet. Da må man ta opp dette og da må man ta opp alle problemene. Men nå, nei!



Den tidligere Norge-kapteinen Solveig Gulbrandsen er nå fotballekspert for TV 2. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Kan Caroline Graham Hansen fortsatt være en del av Norges VM-tropp med alt det kaos du sier hun skaper nå?

– Dette er et intervju rett etter kamp der hun er frustrert og føler seg urettferdig behandlet. Det er mulig å rydde opp i dette her, men det er ikke det de skal bruke tiden på. Men det blir kaos rundt denne gruppen nå uansett.

– Her handler det egentlig om hva Caroline Graham Hansen vil selv. Vil hun være med å delta på de prinsippene Hege Riise setter, eller er hun ikke interessert i det? Det er det det står på her.



– Ikke veldig heldig

Isabell Herlovsen er mestscorende gjennom på det norske landslaget gjennom tidende. Hun mener landslaget nå er i en tøff situasjon.

– Det er vanskelig for meg å kommentere selve uttalelsen. Det er lenge siden jeg var på landslaget, og jeg har ikke vært der under dagens ledelse. Det er sikkert en grunn til at det blir slik, sier Herlovsen til TV 2.

Isabell Herlovsen var en viktig spiller da Norge tok seg til kvartfinale i forrige VM i 2019. Foto: Francisco Seco

– Har noen tanker om hva en slik uttalelse kan bety for harmonien i en spillergruppe under et mesterskap?

– Det er ikke veldig heldig. Man føler det har vært slik de siste mesterskapene; alltid noen som har en kommentar om at ting ikke er som det burde være. Dette skaper ikke trygghet i gruppen.

– Det er viktig at man står sammen som et lag, uansett om man taper eller vinner. Nå er det én kamp igjen og fortsatt mulighet til å gå videre. Jeg synes heller man skal fokusere på det, heller enn å trykke laget enda lenger ned enn de er.

– Når en så stor stjerne kommer med slik uttalelser, fremstår det ikke harmonisk.