Det har stormet rundt Astrid Uhrenholdt Jacobsen etter at NRK skrev at hun skal ha tatt til orde for inkludering av russiske og belarusiske utøvere under et møte med Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Senere gikk Jacobsen ut mot NRK og mente at fremstillingen ikke var korrekt. En transkripsjon av innlegget i IOC-møtet som skapte rabalder ble delt med NRK og VG.

Hans B. Skaset, tidligere formann i Norges friidrettsforbund, Norges idrettsforbund og professor på Norges idrettshøgskole, mener at Uhrenholdt Jacobsen bør trekke seg som leder av utøverkomitéen.

– Vil hun fortsette sin IOC-karriere, bør hun snarest vike som leder av utøverkomitéen, sier han epost til TV 2.

Han skriver at IOC-medlemmer med norsk statsborgerskap prinsipielt ikke kan være nøytrale eller opptre nøytralt i en utøverkomité da de er forpliktet i sine roller i IOC.

MÅ GÅ: Hans B. Skaset er klar på at Astrid Uhrenholdt Jacobsen ikke er egnet til å være leder for utøverkomitéen til Olympiatoppen. Foto: Jarl Fr. Erichsen

Uhrenholdt Jacobsen sier til TV 2 at hun ikke er tilgjengelig for intervju tirsdag kveld, men har tidligere åpnet for å trekke seg som leder for utøverkomiteen om det ønskes at hun går av.

– Jeg har ikke så mye mer å si. Jeg har ingen egen agenda i denne posisjonen. Det er et frivillig verv som få vil ha historisk sett. Jeg vil forsøke å gjøre det beste for utøverne ut fra et norsk ståsted, basert på idrettens verdier. Og hvis jeg verken har tillit, eller ikke er ønsket, trer jeg mer enn gjerne til side, har hun tidligere sag til TV 2.

Tirsdag kveld inviterer utøverkomitéen i Olympiatoppen, med leder Uhrenholdt Jacobsen i spissen, til et Teams-møte der utøvere kan komme sine synspunkter i saken om russisk inkludering i idretten og kommentarene i IOC.

Utøverne reagerer

Kombinertprofilen Jørgen Graabak og roer Kjetil Borch reagerer blant annet på at Uhrenholdt Jacobsen ikke nevnte noe til IOC om at mange norske utøvere er imot russisk inkludering.

– På grunn av måten dette har blitt håndtert på, er mye av min tillit til lederen i utøverkomiteen svekket. Det må jeg være ærlig å si, sier Borch til VG.

– Jeg er helt enig i at når hun uttaler seg, så burde hun sagt det. Det er avgjørende at hun har tilstrekkelig med støtte i en slik sak. Reaksjonen i etterkant tatt i betraktning tyder alt på at hun ikke hadde det, sier Graabak til TV 2.

KLAR TALE Jørgen Graabak vil ikke ha russisk comeback i idretten ennå. Foto: Matthias Schrader

OL-gullvinneren synes russere fortsatt bør holdes utenfor idretten.

– Retten til liv, frihet og personlig sikkerhet er en menneskerettighet. Det er det ikke å delta i verdenscuprenn på ski. Så enkelt er det i mitt hode, sier Graabak.

Menneskerett:

Alle har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.

Ikke en menneskerett:

Å få delta i verdenscuprenn på ski.



Enkel matte, ferdig snakket.#Russland #IOC — Jørgen Graabak (@JrgenGraabak) January 27, 2023

– I tillegg vet man at russisk idrett, politikk og stat henger nøye sammen. Klart noen russiske utøvere skadelidende, men det er ukrainere som lider vesentlig større tap.

– Det burde skjedd i forkant

TV 2 vet at utøverkomitéen har sendt ut invitasjon til tirsdagens møte til 5-600 utøvere i Olympiatoppen, og at utøvere har fått beskjed om å videresende invitasjonen til så mange som mulig.

Graabak er spent på hvordan tirsdagens møte med utøverne skal gå.

– Jeg er nysgjerrig fra hva som blir formidlet fra Astrid og gjengen, hva som blir reaksjonene og hvordan diskusjonen blir. I tillegg er jeg spent hva på hvordan praksisen blir i sånne situasjoner i fremtiden, sier han, og legger til:

– Dette er en svær og kompleks krig. Man burde gjort som man gjør nå, nemlig å invitere til møte for å høre utøvernes synspunkter. Det burde skjedd i forkant. I en så stor sak bør man involvere utøverne sterkt, mener Graabak.

Hva er utøverkomitéen? Formålet til utøverkomitéen er å representere interessene og synspunktene til eliteutøvere som driver idrett organisert av idrettslag og særforbund i NIF. Dette inkluderer utfordringer utøverne møter på tre områder: Som idrettsutøvere, ved siden av idretten og etter idrettskarrieren.

Utøverkomitéen består av: Astrid Uhrenholdt Jacobsen (leder) Anna Margrete Sletsjøe (nestleder) Aida Dahlen Anita Yvonne Stenberg Birgit Skarstein Lena Schrøder Sarah Louise Rung Stian Skjerahaug Øyvind Watterdal Kilde: Olympiatoppen

SPENT: Jørgen Graabak er spent på hva som Astrid Uhrenholdt Jacobsen og co. vil formidle på møtet med utøverne. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Kan ikke si at jeg har mistet tillit

Uhrenholdt Jacobsen har beklaget at hun ikke inkluderte utøverne før hun uttalte seg i IOC.

– Har du tillit til Astrid?

– Det er litt todelt: Jeg tenker at Astrid har tatt den rollen og fått den rollen også. Det en sånn rolle er, å ta valg og delta på vegne av folk, sier Graabak, og legger til:

– Jeg kan ikke si at jeg har mistet tillit. Astrid er en dame med stor intrigitet. Jeg er sikker på at intensjonen hennes er god også her. Men i min bok har hun gjort en feil. Det er mulig å tilgi det, men det forandrer ikke på faktumet at hun gjorde feil.

Graabak roser samtidig Uhrenholdt Jacobsen, og mener det står respekt over at hun selv har innrømmet feil.