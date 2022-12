Mener Arsenal er sjanseløse: – Kommer til å bli vanskelig

Tidligere Arsenal-flopp Emmanuel Frimpong har ingen tro på at klubben vinner Premier League.

Arsenal har levert glimrende fotball så langt i Premier League og står med 37 poeng på 14 kamper. Fem poeng mer enn Manchester City.

Men når den engelske toppdivisjonen starter opp igjen tror tidligere Arsenal-spiller Emmanuel Frimpong at "The Gunners" får det tøft.

– Mot Manchester City har vi null sjanse for å være ærlig, sier Frimpong i TV 2s Fotballpodkast.

INGEN TRO PÅ TITTEL: Emmanuel Frimpong tror Manchester City blir for sterke om tittelen i Premier League Foto: Thanassis Stavrakis

Han mener titteljakten mot Erling Braut Haaland og de lyseblå fra Manchester kommer til å bli vanskelig.

Må senke ambisjonene

Derfor mener han supporterne først og fremst burde ha en målsetning om at laget klarer Champions League.

– Hvis Arsenal kommer seg til Champions League kan vi bygge videre derifra.

Ghaneseren tror ikke dagens spillertropp er god nok til å ta tittelen, og mener det må flere forsterkninger til.

– Jeg tror fortsatt at Arsenal trenger noen nye spillere for å heve laget ytterligere. Manchester City er favoritter, sier 30-åringen.

Spilte med Arteta

Frimpong spilte flere år i Arsenal og var i klubben da Mikel Arteta ble hentet fra Everton i 2011. Han ble overrasket over spanjolen.

– Jeg var ung, og tenkte at han var en av de store gutta som hevet seg over alle andre. Men han viste seg som en person som var veldig behjelpelig ovenfor andre spillere.

MANAGER: Mikel Arteta. Foto: DAVID KLEIN

30-åringen er heller ikke forbauset over at Arteta endte opp som trener i klubben etter at han la opp som fotballspiller.

– På den tiden sto han alltid igjen og pratet fotball med Wenger. Jeg forsto aldri hvorfor han gjorde det, men det forklarer hvorfor Pep Guardiola hentet han til Manchester City. Han har veldig god forståelse av fotball, fortsetter Frimpong.