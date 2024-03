Meldingene vekker avsky: – Det er hat

«Tror han kommer ut som transe»

Det var blant meldingene Lucas Braathen fikk se i sin omgangskrets på sosiale medier da han kalte inn til pressekonferanse i Salzburg forrige uke.

Der lanserte skistjernen sine comeback-planer for Brasil. Etterpå ga pappa Bjørn klar beskjed til TV 2 om hva han mente om hetsen fra bekjente i alpinmiljøet.

– Jeg synes ikke det er hyggelig.

På en pressekonferanse på Ullevaal Stadion torsdag tok sønnen bladet fra munnen om meldingene i forbindelse med returen.

ÅPNET OPP: Lucas Braathen om hetsen i det norske alpinmiljøet. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Når den hetsen kommer, så kan den være ganske brutal. Det må man lære seg å leve med, men det er ikke noe man kan akseptere.



– Det er hat!

I P3-studioet på Marienlyst reagerer Nate Kuhungu med sjokk på det han leser.

– Det er hat!

Reality- og radioprofilen opplever i likhet med Braathen grov hets på kroppen for måten han ter seg på.

MEDIEPROFIL: Nate Kahungu, tidligere kjent fra Love Island og Skal vi danse, er nå programleder i P3. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Jeg får høre mye, sier han.



– Det er måten jeg kler meg på, måten jeg ser ut på. Jeg snakker mye engelsk. Det liker ikke folk. Jeg kler meg i skjørt, går med neglelakk og bruker sminke. Det liker ikke folk, utdyper han.

MOTEORIENTERT: Kahungu har fått mye oppmerksomhet for sine friske klesvalg. Foto: Instagram / Nicefellownate

Da Braathen annonserte sitt comeback, brøt Kahungu ut i jubel. Han er overbevist om at figurer som 23-åringen er med på å flytte grenser – og utgjøre en forskjell i samfunnet.

– Jeg tror unge i dag trenger noen som Lucas Braathen. Han er med på å skape debatter og samtaler om folk som bryter med normene og janteloven. Han inspirerer unge til å tenke: «Skal jeg tørre å være meg selv på denne måten?» Når man ser en fyr som Lucas, blir det lettere å tenke: «Hvis han kan, kan jeg også».



– Man må forstå at det alltid vil være motstand uansett hva man gjør. Samfunnet vårt er ganske polarisert. Enten er du høyre, eller så er du venstre. Det er viktig å huske at det er mange nyanser i mellom, og folk burde tørre å utforske dem. Lucas og folk som ham bidrar til å utvide spekteret.

– Kan ikke fortsette

I det lille radiorommet, passende nok fullt av gule og grønne effekter, kommer Kahungu nå med en klar beskjed til det norske folk:

– Denne kulturen, hvor folk ikke kan føle seg selv, kan ikke fortsette!



– Har man ikke slike personligheter, kommer vi alle til å bli A4 og firkantede mennesker.

SER TIL SVENSKENE: Kahungu vil janteloven til livs – og mener nordmenn har mye å lære av våre naboer. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Da Zlaten herjet som verst, syntes alle i Sverige det var kult. Men med en gang man er norsk, skal man ikke tro at du er noe bedre enn oss andre. Fuck yeah! Selvfølgelig skal man det. Ingen av oss kan få til det Lucas, (Erling Braut) Haaland og (Martin) Ødegaard driver med.



Foran den norske pressen på Ullevaal Stadion, der han for øvrig presenterte sitt nye samarbeid med Reitan-gruppen, gjorde Braathen det klart at hans kamp for mangfold og annerledeshet vil fortsette:

– Når slike kommentarer kommer som hets, sier det litt om at vi ikke er i mål, sa han.

– Mitt overordnede mål, som jeg har kommunisert en rekke ganger, er at jeg skal være en ambassadør for å skape bredde og større aksept i idretten.

Og fra sin posisjon i P3-studioet vil Kahungu støtte kameraten sin – selv uten det norske flagget på brystet.

– Hvis man er glad i Lucas og sporten, bryr man seg ikke om han har på seg et norsk eller brasiliansk flagg, man vil bare se ham gjøre det han elsker og er flink til. Og ærlig talt, Brasil-flagget er kulere enn det norske!