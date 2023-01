Medier: Usain Bolt svindlet for 60 millioner

Ifølge den jamaicanske avisen The Gleaner skal verdens raskeste mann, Usain Bolt, ha blitt svindlet for 60 millioner kroner.

Det skal dreie seg om verdipapirer som har denne verdien.

Aksjene og obligasjonene som skal ha blitt stjålet skal ha en verdi på 100 millioner kroner, mens 60 av disse skal ha tilhørt Usain Bolt.

VG omtalte saken først i Norge.

I The Gleaner sier Bolts manager Nugent Walker at de ble klar over svindelen for tre dager siden.

– Vi har tatt alle relevante skritt for å komme til bunns i denne saken, sier Walker.

Agenten ønsker ikke å bekrefte pengesummen som oppgis av avisen.

Avisen skriver også at en tidligere ansatt i investeringsselskapet skal være involvert i svindelen.

Saken oppdateres!