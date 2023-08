Medier: Caicedo klar for Chelsea – syrlig stikk fra Klopp

Etter kampen mot Chelsea kom Jürgen Klopp med en syrlig overgangsmelding til Chelsea. Sent søndag kveld tok overgangssagaen et nytt steg.

Chelsea – Liverpool 1–1

De siste dagene har de to lagene kjempet en intens kamp om å sikre seg Brightons milliardjuvel Moisés Caicedo.

Sent søndag kveld melder overgangsguru Fabrizio Romano at 21-åringen er klar for London-klubben. Det samme gjør The Athletic.

LONDON NESTE: For Moises Caicedo. Foto: Mike Egerton

Det skal være snakk om en overgangssum på om lag 1,5 milliarder kroner.

Etter kampen mot Chelsea ble Klopp spurt av Sky Sports om han hadde noen nyheter om ecuadorianeren.

– Ingen nyheter i det hele tatt, sa Klopp kort.

FRUSTRASJON: Jürgen Klopp har hentet Alexis Mac Allister og Dominik Szoboszlai denne sommeren, men er fortsatt ute etter en defensiv midtbanespiller. Foto: Mark Pain

Syrlig melding

Siden fredag har det dukket opp en ny spiller i overgangsdramaet mellom Chelsea og Liverpool: Romeo Lavia.

Liverpool skal ha fått tre bud avslått på Southampton-spilleren. Siste i den saken er at Chelsea har lagt inn et bud på 55 millioner pund (725 millioner kroner), melder The Times.

Ifølge en rekke medier ønsker Chelsea å hente både Caicedo og Lavia.

På pressekonferansen, hvor managerne dukker opp etter å ha gjennomført TV-intervjuer, gjentok Klopp at han ikke hadde noe å si om overgangene.

Men da han ble konfrontert med at Mauricio Pochettino hadde sagt at han ønsker seg flere spillere, svarte han syrlig, ifølge Football London:

– Det er det alle Chelsea-managere vil, og vanligvis får de det.

SPILLERJAKT: Mauricio Pochettino sa på sin pressekonferanse at de trenger å forsterke stallen, og at det er noe de kommer til å gjøre om de finner den rette profilen. Foto: Mark Pain

Forklarer Salah-bytte

Søndag var det viktige poeng i Premier League-åpningen lagene kjempet om.

Det ga en dramatisk kamp med høy temperatur. Spesielt for Mohamed Salah holdt begeret på å renne over da han ble byttet ut.

RASTE: Mohamed Salah. Foto: PETER CZIBORRA

– Han ser ikke fornøyd ut. Dette er ikke Salah vant til, sa Matt Upson hos BBC.

– Jeg kan forstå det. Reaksjonen hans var helt ok, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp til Sky Sports.

Hyller stjerne

Liverpool viste ingen respekt for Pochettinos Chelsea og gikk rett i angrep på Stamford Bridge.

Salahs tverrliggerskudd etter 12 minutter ble et signal på hva som var i vente, for seks minutter senere satt ballen i nettet.

ÅPNET MÅLKONTOEN: Colombianske Luis Diaz sto for sesongens første Liverpool-scoring. Foto: HENRY NICHOLLS

Den nevnte egypteren leverte en utsøkt stikker som åpnet opp hele Chelsea-forsvaret, og på enden ventet Luiz Diaz som styrte ballen i mål med venstrefoten.

– Fra en side av banen til den andre. For en målgivende pasning av Salah, kommenterte Sky Sports' Jamie Carragher.

Drama

De rødkledde viste enorm intensitet og rullet opp flere kvalifiserte angrep, men så tok en Chelsea-debutant ansvar.

Et hjørnespark fra Enzo Fernández havnet hos Ben Chilwell på 16 meter. Vingbacken sendte ballen tilbake i feltet, og fra fem meter kriget Axel Disasi inn utligningen.

– Det er er en fortjent utligning etter at de var treige med å komme i gang, sa Sky Sports' Roy Keane.



Det i en førsteomgang som hadde særdeles mye å by på. En ball i nettet fra både Salah og Chilwell ble stoppet for offside av VAR.

– Han er rasende

I andre omgang falt noe av energien fra de to lagene bort. Etter 76 minutter valgte Klopp å ta ut sin stjernespiller Mohamed Salah.

– Salah er ikke fornøyd med å bli tatt av her i en kamp som ligger og vipper, sa reporter Zinny Boswell hos Sky Sports.

– Han er rasende og kaster bort teipen fra armen sin når Harvey Elliott blir byttet inn, rapporterte BBC.

– Det er virkelig dristig å sette på to unggutter på dette stadiet av kampen, sa Carragher.

Liverpool-manageren skjønner frustrasjonen til sin angrepsspiller.

– Jeg kan forstå det, for hvis «Mo» hadde scoret hadde det blitt en ny rekord for mål scoret i åpningskamper, men jeg tenkte ikke på det.

FRUSTRERT: Liverpools stjerne Mohamed Salah. Foto: PETER CZIBORRA

– Vi trengte stabilitet og friske bein. Det ble veldig intenst for alle. Det er alt jeg kan si om det, reaksjonen hans var helt ok, sier tyskeren til Sky Sports.

Chelsea var nærmest til å stikke av med de tre poengene på tampen ved Mykhailo Mudryk, men det ble 1–1 og ett poeng til hver av lagene på Stamford Bridge.

– Det er mye vi må forbedre. Men laget er ungt og fullt av ferdigheter. Vi må bare få det ut på banen, sier Klopp til Viaplay etter kampen.

– Vi dominerte kampen i 60–70 minutter. Å gjøre det mot et lag mot Liverpool er veldig gledelig, sier Chelsea-manager Mauricio Pochettino til samme kanal.