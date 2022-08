Medaljevinner må opereres: – Hele kroppen skalv

På under ett år har Eivind Henriksen (31) stått på pallen i hele tre mesterskap. Han har tatt både EM, VM og OL- medalje. To bronsemedaljer og sølv i OL.

– Når blir du gullgutt, da? Er det langt fram?

– Jeg kan jo håpe på det. Nei, det er egentlig ikke så langt fram. Men det krever selvfølgelig at jeg har en topp dag, da kan jeg ikke ha diverse ting som forstyrrer.

EM-BRONSE: Eivind Henriksen har stått på pallen i VM, OL og nå sist EM, der han tok bronse. Foto: NTB/ Lise Åserud

Henriksen forteller at han har hatt hjerteflimmer i mange år, men at det sjelden har skjedd i konkurranse. Men i VM-finalen i sommer kjente han på det allerede under oppvarmingen.

– Det er jo noe som mest sannsynlig ødelegger for prestasjonen. Jeg gikk inn i første kast og hele kroppen skalv. Det er vanskelig å mobilisere krefter, til å kaste ordentlig langt, forteller han og fortsetter;

– Jeg blir ikke noe særlig redd. Jeg har jo hatt det i ganske mange år og har hatt en del tilfeller av det. Jeg blir egentlig mer irritert når det skjer i en VM-finale.

Hjerteoperasjon

Han har hatt hjerteflimmer siden han var 13 år gammel og forteller at det er en urytme i hjertet. Nå skal han gjennom en operasjon han håper vil gjøre han bedre.

HJERTEFLIMMER: – Jeg kjenner på kroppen at ting ikke funker optimalt når jeg har pågående hjerteflimmer, forteller Henriksen. Foto: Privat

– Jeg kjenner på kroppen at ting ikke funker normalt når jeg har pågående hjerteflimmer. Så det går nok utover prestasjonen.

– Det er jo et faremoment med det også, tenker du på det?

– Nei, jeg har egentlig ikke tenkt så mye på det tidligere. Men i VM var det veldig spesielt. Jeg hadde det i 23 timer, vanligvis er det en tre til fire timer maks. Så først etter den episoden begynte jeg å tenke på det, da ble det å begynne på blodfortynnende. Og så skal jeg operere hjertet nå neste uke og da måtte jeg uansett begynne på det.

Henriksen forteller hvordan operasjonen skal foregå.

– Man skal inn gjennom hovedåren i lysken, opp i hjertet og på en måte ødelegge litt vev inni der slik at forstyrrelser ikke slipper ut da.

Han er optimistisk og håper operasjonen vil gjøre han bra.

– Jeg håper jo det, det er jo en eller annen prosent sjanse for at det ikke fungerer. Men jeg satser på at det blir slutt på det, da.

Forrige uke slo 31-åringen til med bronse i EM. Han har også slitt med et problematisk kne.

– Det er veldig gøy at jeg allikevel klarer å ta medalje. Men det gjør jo at jeg har lyst til å være helt frisk og kjempe om en plass øverst på pallen.

Familien på tribunen

Foreldrene hans, samboeren Lena Marie Hansen og sønnen på snart to år var på plass i München forrige uke.

SAMBOEREN PÅ TRIBUNEN: – Det var veldig gøy at de fikk være med å oppleve det her. Foto: NTB/ Lise Åserud

– Det var veldig gøy at de fikk tatt turen og være med på å oppleve det her.

Sleggekasteren forteller at de har hatt mange runder med sykdom etter at sønnen begynte i barnehagen i fjor.

– Det føles som vi har hatt sykdom i heimen hver eneste uke siden i fjor høst.

Giftemål

Nå ønsker Henriksen å ta steget helt til toppen.

– Først må jeg bli helt frisk, knærne må jo fungere for at jeg skal kunne trene optimalt. Det passet fint å få en operasjon nå, for da blir jeg tvunget til å ta det litt rolig og forhåpentligvis blir jeg bedre av det. Så skal vi ta noen undersøkelser av begge knærne nå, forteller han og forklarer;

– Tidligere har jeg ikke hatt vondt når jeg kaster, men det har jeg i år. Det er mye styrketrening jeg må gjøre, som også blir hemmet av at jeg har vondt.

Nå er det VM neste år og OL i Paris i 2024 han satser mot. Før den tid skal han gi sitt ja til samboeren, da de skal gifte seg i høst.

– Frieriet var i mars 2020. Så kom korona rett etter det, og det var vanskelig å planlegge noe særlig. Så det blir bryllup i høst og intensiv planlegging før det.