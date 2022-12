MDG krever Qatar-svar av regjeringen: – Vi er redde

MDGs nestleder Ingrid Liland forventer mer av regjeringen og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i spørsmålet rundt migrantarbeideres rettigheter. Nå har partiet sendt henne et skriftlig spørsmål.

Det var fredag forrige uke Miljøpartiet de Grønne sendte et skriftlig spørsmål til utenriksministeren.

Der spør partiet Anniken Huitfeldt og regjeringen om de vil bidra med å påvirke Qatar til å opprette et fond for migrantarbeidere som er blitt utsatt for menneskerettighetsbrudd.

– VM i Qatar er over. Vi er redde for at vi kommer til å glemme urettferdigheten, lidelsen og bruddene på menneskerettighetene som har skjedd i de tolv årene før VM startet, sier MDGs nestleder Ingrid Liland til TV 2.

Det er Amnesty som har stilt kravet til Qatar.

Amnesty: – Det er pussig

Prosjektleder i Amnesty Frank Conde Tangberg sier kravet går på at FIFA og Qatar må finne ut av hvordan de skal identifisere menneskerettighetsbruddene som har skjedd i forbindelse med VM fra tildelingen fant sted – og fram til i dag.

De må også finne ut av hvem som har krav på kompensasjon, hvor mye de har krav på og hva de har krav på kompensasjon for.

I FOKUS: Migrantarbeidernes rettigheter har blitt viet stor oppmerksomhet i forbindelse med årets fotball-VM i Qatar. Foto: GIUSEPPE CACACE

Tidligere i høst kritiserte de utenriksminister Huitfeldt for manglende handling.

– NFF og Lise Klaveness gjort en utmerket jobb med å etterlyse mer handling fra FIFA. De har stilt seg bak kravet, sammen med en rekke andre forbund. Men det er pussig at vi har en utenriksminister fra Arbeiderpartiet som ikke har vært mer engasjert i denne problemstillingen. Det blir spennende å se hva Anniken Huitfeldt svarer på dette, sier Tandberg til TV 2.

UTENRIKSMINISTER: Anniken Huitfeldt (Ap) har måttet tåle kritikk av Amnesty. Foto: Annika Byrde / NTB

Utenriksministeren er for tiden i New York. UD har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser, men Huitfeldt uttalte seg slik til NRK da hun ble forelagt kritikken fra Amnesty om manglende handling i oktober:

«Amnesty Norge er nok også kjent med at Norge har begrenset med kontakt med Qatar. Vi har ikke ambassade i landet, vi har ikke hyppig politisk kontakt og det er begrenset med norske næringsinteresser i landet», skrev utenriksministeren i en e-post.

– Vi tar opp menneskerettssituasjonen i Qatar i våre samtaler med qatarske myndigheter og på internasjonale arenaer som FN og den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. Det gjelder både ytringsfrihet, arbeidstakerrettigheter, kvinners rettigheter og rettigheter for LHBT+. Fremme av menneskerettigheter er en hovedprioritet i norsk utenrikspolitikk.

– Norge har en kjempeviktig rolle

MDGs Liland er klar på hva hun forventer av svaret til utenriksministeren.

– Vi forventer at regjeringen og Huitfeldt brukere de midlene vi har, blant annet i handelsavtaler, til å sette krav rundt menneskerettigheter og oppfyllelse av dem.

32-åringen forklarer videre at hun håper Huitfeldt bruker sine diplomatiske kanaler for å legge press på Qatar.

– Akkurat nå finnes det tusenvis av familier som har mistet sine kjære, og uføre arbeidere som har fått livene sine ødelagt. Det er uakseptabelt, sier Liland, og fortsetter:

– Norge og andre land har en kjempeviktig rolle nå i sette en presedens. Det kommer VM om både fire og åtte år, og da er det viktig hva vi gjør nå for at ikke nye mesterskap sørger for nye menneskerettighetsbrudd.