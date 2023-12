McTominay herjet for United – puster City i nakken

Kun tre poeng skiller nå de to Manchester-rivalene. Etter triumfen mot Chelsea fikk Erik Ten Hag spørsmål om påstått garderobe-uro.

Manchester United - Chelsea 2-1

Aston Villa - Manchester City 1-0

Manchester United tok en viktig skalp mot Chelsea. Det etter to scoringer fra Scott McTominay.

Etter kampen fikk manager Erik Ten Hag spørsmål garderobeuro-ryktene.

– Jeg bryr meg ikke om støyen. De er vant til det. Det var det samme i Ajax, men det var i et mindre land med færre folk, sier Ten Hag ifølge BBC.



Manchester Evening News var blant mediene som meldte om det. De fikk ikke delta på tirsdagens pressekonferanse.

Spilleren som ble kåret til banens beste er nå Uniteds toppscorer med seks mål denne sesongen.

– Jeg vet ikke hvor det kommer fra. Jeg har alltid likt å komme i boksen. Jeg er lettet over å score to, men jeg følte mange av spillerne var verdensklasse i dag, sier McTominay i et intervju vist på Viaplay.

BRENNHET: Manchester Uniteds Scott McTominay. Foto: Dave Thompson

Bommet på straffe

United startet friskt og fikk straffespark allerede etter syv minutter. Den tok Bruno Fernandes, men portugiserens forsøk ble reddet av Robert Sanchez.

Hjemmelaget opprettholdt likevel presset og med 19 minutter spilt satt den i nettet.

Ballen dukket opp hos McTominay i boksen, og skotten sendte vertene i føringen.

Ledelsen så ut til å vare til pause, men i det 45. minutt svarte Cole Palmer.

Engelskmannen klistret inn en vakker utligning for London-gjestene.

Etter pause var McTominay på farten i boksen igjen.

Innlegget fra Alejandro Garnacho var presist og midtbanespilleren headet inn ny ledelse. Den holdt helt inn.

Villa rystet City

Aston Villa hadde flere store muligheter mot Manchester City og tok en overraskende seier etter scoring av Leon Bailey.

– Jeg klarer ikke sette ord på hvordan det føles. Vi viste stor karakter og jobbet ekstremt hardt for å få disse tre poengene, sier Bailey til Amazon Prime.

MATCHVINNER: Aston Villas Leon Bailey. Foto: David Davies

I første omgang hadde hjemmelaget hele 13 skudd, som er det høyeste mot et Pep Guardiola-lag, ifølge OptaJoe.

Haaland hadde en dobbelmulighet etter 12 minutter, men keeper Emiliano Martinez reddet begge mesterlig.

Manchester City-manager Pep Guardiola vil ikke peke på enkelthendelser.

– Folk kan si og spørre om «hva hadde skjedd om den hadde gjort det», eller «om den og den situasjonen hadde vært annerledes», men ingen vet. Jeg klarer ikke tenke på den måten, sier Guardiola til VG.



MÅLLØS: Erling Braut Haaland. Foto: CHRIS RADBURN

– Martínez, kødder du med meg? spør The Athletic-journalist Sam Lee overrasket på X.

Douglas Luiz hadde også en ball i mål, men ballen var ute før Lucas Digne slo inn til brasilianeren.