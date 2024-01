– Mbappé-sagaen nærmer seg slutten

Superstjernen Kylian Mbappé er hyppig nevnt i overgangsvindu etter overgangsvindu. Nå melder den spanske avisen AS at svarene om 25-åringens framtid skal komme de neste dagene.

Alt tyder på at det står om å bli i Paris Saint-Germain eller å gå til den spanske giganten Real Madrid.

La Liga president Javier Tebas mener at det er mer enn 50% sjanse for at franskmannen signerer for Real Madrid til sommeren, melder Goal.

Det opplyses om utfordringer i avtalen mellom Brentford og Club Brugge om Antonio Nusa. The Athletic melder om komplikasjoner i avtalen.

Komplikasjonene kan føre til vanskeligheter med å rekke torsdagens overgangsfrist. Det kan enten åpne for andre klubber eller utsette avtalen til sommeren, skriver The Athletic.

SUNDERLAND: Mye tyder på at Leo Fuhr Hjelde bytter klubb i dette overgangsvinduet. Foto: CRAIG BROUGH

Nok en nordmann i tirsdagens rykter. Nå skal Leeds ha godtatt Sunderlands bud på 2 millioner pund for 20 år gamle Leo Fuhr Hjelde, ifølge Fabrizio Romano.

L'Equipe melder at Karim Benzema er linket vekk fra Al-Ittihad til en ikke-navngitt saudisk klubb i hovedstaden Riyadh. Franskmannen har vært linket til flere Premier League-klubber den siste tiden.

Mandag sa ryktene at Andrej Ilić var nær en overgang fra Vålerenga til Cardiff, før det meldtes i går at den franske klubben Lille kom med et bud. Ifølge TV 2s opplysninger skal Vålerenga ha avslått budet, og Cardiff er igjen mest sannsynlig serberens neste klubb.

Tottenham skal være interessert i å kjøpe Chelseas engelske midtbanespiller Conor Gallagher, ifølge den britiske avisen The Times.

Det virker som at Miguel Almirón blir på Saint James' Park etter at det saudiske laget Al-Shabab ikke ønsket å betale 30 millioner pund for 29-åringen, skriver The Guardian.