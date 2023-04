Måtte vinne for sin syke datter – så kom gladnyheten

I et større intervju med BBC Sport åpner en skotske MMA-profilen Stevie Ray (33) om den vonde beskjeden som rammet familien.

Under en treningsøkt i november 2022, kun fire uker før kampen om VM-tittelen i lettvektklassen mot Olivier Aubin-Mercier, mottok han en hjerteskjærende telefon fra helsevesenet.

– Jeg begynte å hulke og gråte på matta. Det var veldig, veldig tøft, sier Ray til BBC.

Ray ble fortalt at hans syv år gamle datter Myla trengte en hjerneoperasjon. Kun seier i finalen kunne gjøre profilen i stand til å betale for operasjonen.

– James, treneren min, kom bort til meg for å spørre om hva som var galt, ga meg en klem og ba meg gå hjem.

Knusende beskjed

To år tidligere ble datteren diagnostiert med en epilepsi-diagnose og fikk medisiner for å hjelpe mot de kraftigste anfallene. Ray forteller at sjuåringen før diagnosen ble rammet av mer en 700 anfall i løpet av to måneder.

Kun uker før VM-kampen oppdaget imidlertid legene at Rays datter lider av kortikal dysplasi, som er en alvorlig hjernemisdannelse.

Så kom nok en knusende beskjed for familien. Helsevesenet fortalte at datteren tidligst kunne bli operert i desember 2023, nesten ett år senere.

PROFIL: Stevie Ray (t.h) under en MMA-kamo mot Jessin Ayari i august 2022. Kun måneder senere kom den hjerteskjærende beskjeden som rammet hele familien. Foto: Andrew Vaughan

Avgjørende kamp

Ray valgte å holde kortene tett til brystet, og under VM-kampen var det kun de nærmeste som visste hva han og familien sto i.

Om han vant, ville han ha råd til å betale for operasjonen på et privat sykehus. Premiepengene for seier var litt over ti millioner norske kroner. Tap ga kun en tiendedel.

– Det var mye press, sier Ray til BBC Sport.

– Hvis du ser video fra kampen kan du høre kona mi skrike «gjør det for Myla», fortsetter han.

Men det gikk ikke veien for MMA-profilen, som ble slått og tapte.

– Det påvirket forberedelsene, for å være ærlig. Men jeg ønsket ikke å fortelle det til noen før etter kampen. Jeg ønsket ikke å komme med unnskyldninger. Jeg ble slått, rett og slett.

Til BBC Sport forteller MMA-profilen at legene hadde fortalt familien at datteren var en høyrisikopasient, og at anfallene gjorde henne sårbar for krybbedød.

Derfor hastet det med operasjon for sjuåringen.

– Vi ble frustrert over å se at helsen hennes ble dårligere.

– Epilepsisykepleieren er flink til det hun gjør, men hun er den eneste i regionen. Det er kanskje ikke helsevesenets feil, men vi har kjent på redsel. Spesielt når Myla ikke har det bra, sier Ray.

Startet innsamling – så kom gladnyheten

Derfor bestemte de seg for å starte en privat innsamlingsaksjon for å få råd til operasjonen på et privat sykehus.

Bare det første døgnet gikk aksjonen viralt og hadde overgått målet på 1,2 millioner kroner. Flere lokale profiler er blant de som har donert penger.

– Jeg våknet klokka tre på natta og husker at jeg tenkte «har jeg drømt?». Det var overveldende og surrealistisk, sier 33-åringen.

Kort tid etter kom gladbeskjeden fra helsevesenet: Mylas operasjon kunne fremskyndes til mai i år.

Ray og familien valgte å takke ja, og har tilbudt alle som donerte å få tilbake pengene.

– Vi håper operasjonen vil gi Myla bedre livskvalitet. Hun er en liten kriger. Jeg er så stolt av henne, sier MMA-profilen til kanalen.