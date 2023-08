Måtte flykte: – Hadde panikkanfall

Har ikke møtt foreldrene på to og et halvt år. Nå snakker hun ut etter dramaet.

– Det føles som det var i går, sier Krystsina Tsimanouskaja (26) til The Guardian.

For drøyt to år siden hoppet hun av under OL i Tokyo, fordi hun fryktet for sitt eget liv og sin frihet dersom hun vendte tilbake til Belarus.

Hun hadde konkurrert i 100 meter og var klar for favorittøvelsen 200 meter da hun, etter å ha kritisert trenerne for å ta henne ut på stafetten på 4x400 meter uten å spørre, ble bedt om å returnere til Minsk og ført til flyplassen i Tokyo.

Da frykten tok overhånd kontaktet hun politiet på Haneda-flyplassen, før hun dro til den polske ambassaden og søkte om asyl.

AUGUST 2021: Etter å ha ankommet Polen holder Tsimanouskaya opp en t-skjorte der det står «I just want to run». Foto: AP Photo/Czarek Sokolowski

– Det var galskap

Tsimanouskaya har hatt bruk for psykologhjelp etter den traumatiske opplevelsen.

– Vi jobbet oss mye gjennom det, fordi jeg hadde panikkanfall etterpå. Det var galskap. Jeg ble overrasket da jeg hadde min første, under en konkurranse, fordi det hadde aldri skjedd meg. Det var før løpet, på rommet mitt, da jeg gikk ut av senga, forteller hun.

Det var aldri gitt at karrieren skulle fortsette etter at hun hoppet av.

– Etter Tokyo var det ingen motivasjon for meg å fortsette med en idrettskarriere, forteller hun.

BYE BELARUS: 100-meteren i Tokyo ble det siste for hjemlandet. Nå representerer hun Polen. Foto: AP Photo/Martin Meissner

Kan ikke møte foreldrene

Siden OL-dramaet er hun blitt polsk statsborger, og har fått OL-drømmen tilbake.

Normalt sett må det gå tre år fra et bytte av statsborgerskap til man kan få konkurrere i internasjonale mesterskap igjen, men søndag fikk 26-åringen en gladmelding ut av det blå. Det internasjonale friidrettsforbundet har gitt henne klarsignal til å konkurrere for Polen med umiddelbar virkning.

Men det har uansett kostet å vise ryggen til regimet i Belarus. Hun har fortsatt ikke møtt sine foreldre siden den skjebnesvangre dagen i Tokyo og kan ikke vende hjem uten å risikere represalier.

– Selvsagt gjør det meg opprørt. Jeg ønsket å møte foreldrene mine i Tyrkia, men det var ikke mulig. De kunne ikke dra på ferie og returnere i trygghet, fordi de er foreldrene mine. Vi snakker kun på telefon og i videosamtaler. Vi har ikke sett hverandre på to og et halvt år, og jeg vet ikke når vårt neste møte vil være, forteller hun.



Sine tidligere lagkamerater fra hjemlandet tenker hun ikke like mye på.

– De er ikke mine venner, vi holder ikke kontakten og jeg er ikke interessert i det. De støtter ikke meg, de støtter treneren.