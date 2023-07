Måtte bli hjemme – nå skriver lagkameratene historie: – Tungt å få beskjeden

Mandag kveld tok U19-gutta seg til en historisk semifinale i EM.

Men flere av dem som var med å kvalifisere seg til mesterskapet fikk ikke lov av klubbene å reise til EM.

Det gjaldt blant annet Brann-spillerne Niklas Jensen Wassberg og Isak Tomar Hjorteseth.

– Det hadde selvfølgelig vært gøy å være med og kjempe om EM-gull med gutta, sier Wassberg.



Brann valgte nemlig å ikke la dem reise til Malta, fordi Brann-troppen var svært tynn på grunn av spillersalg og skader.

Wassberg selv skulle gjerne ha spilt EM i Malta.

– Det var litt tungt i begynnelsen etter å ha fått beskjeden. Det er jo noe jeg har gledet meg til siden vi kvalifiserte oss, sier han.



Dro fra nedrykkstruet klubb

G19-mesterskapet er ikke lagt på såkalte «internasjonale datoer», og det betyr at klubbene selv kan bestemme om de ønsker å sende sine spillere.

Også Vålerenga valgte å holde duoen Magnus Riisnæs og Jacob Dicko Eng hjemme.

Aalesund ligger på siste plass i eliteserien etter 13 spilte runder. Men Aalesund-spillerne Nikolai Hopland (18) og Simen Haram (18) fikk lov av klubben å reise ned for å spille mesterskapet.

Hopland har startet ti av Aalesunds kamper denne sesongen, og har dermed vært en viktig brikke i det nedrykkstruede laget.

MANGLET: Nikolai Hopland fikk lov av klubben å reise til EM - til tross for at de kjemper for å beholde plassen i eliteserien. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Jeg er ekstremt takknemlig for at vi fikk reise. Jeg hadde ikke sittet igjen med en god følelse om jeg ikke hadde fått bli med, sier Hopland.

Sportslig leder i Aalesund, Bjørn Erik Meland, sier klubben var samstemte om å la dem reise til mesterskapet.

– De har vært viktige bidragsytere for at laget ble kvalifisert til mesterskapet, så da var det en selvfølge for oss å la dem reise for å spille det, sier han.

Men Meland har forståelse for at det setter klubber i skvis når det ikke er lagt på internasjonale datoer.

– Det er klart man skulle ønske at nasjonene stiller med sine beste lag i slike mesterskap, men det blir vanskelig for klubber når det kolliderer med andre kamper.



Spiller foran storklubber

På torsdag skal U19-gutta spille semifinale mot Portugal, og på slike kamper er det ofte flere toppklubber til stedet.

– Det gir oss muligheten til å vise oss frem for de store klubbene. Jeg er glad klubben viser at de satser på oss unge spillere, sier Hopland.



Også lagkompis Haram er takknemlig for muligheten de har fått.

– Vi har jobbet hardt for å komme oss til EM, så jeg er glad klubben unner oss denne muligheten, sier han.

Sportssjef Meland forteller at det er en viktig del av utviklingen for Aalesund som klubb.

– Vi har en filosofi om at unge, lokale spillere skal få utviklet seg og oppfylt drømmene sine. Da er slike mesterskap viktig for dem å vise seg frem på.



Det er setter Haram pris på.

– Det er veldig bra for vår egen utvikling. Vi får vise hva vi kan til store klubber.



SETTER PRIS PÅ: Simen Haram setter pris på muligheten de har fått. Her avbildet under pressemøte med Norges G-19. F.v.: keeper Viktor Engh, Syver Aas og Simen Vatne Haram under pressemøtet med Foto: Geir Olsen / NTB Foto: Geir Olsen

– Det er kjipt

Branns Hjorteseth har ikke startet en eneste eliteseriekamp for Brann i år. 18-åringen står med 23 minutters spilletid på de tre innhoppene han har gjort så langt i sesongen.

Likevel fikk han beskjed av Brann om at han ikke fikk reise.

– Når de sa vi skulle bli igjen i Bergen, skjønte jeg det var muligheter for at jeg ikke fikk spilletid her. Jeg vil jo gjerne få spilletid - men jeg så det komme.



Han skulle gjerne vært med å spille mesterskapet i Malta.

– Det er selvfølgelig kjipt å ikke få være med de der nede, men jeg er glad på deres vegne.

Men Brann-duoen har også forståelse for valget til klubben.

– Klubben kommer først. Hvis de ønsker at at man skal bli igjen så blir det sånn, det går fint for meg, sier Wassberg.