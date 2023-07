Matilde (27) vil bli «verdens best trente»

CROSSFIT-STJERNE: Matilde Øyen Garnes legger ned sine siste timer med trening før hun reiser til USA for å representere Norge i CrossFit Games 2023 i august. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Matilde Garnes trener opp til seks timer om dagen for å komme nærmere drømmen sin. Nå skal hun i ilden mot bestevenninnen som representerer et annet land.

Luften er klam i det mørke treningsrommet på CrossFit Oslo.

En gjennomsvett jente ligger langflat på gulvet med hendene over hodet og hiver etter pusten.

– Jeg har alltid likt å bli skikkelig skikkelig sliten, å gå ned i kjelleren og at man kan gjøre det sammen med andre, selv om man konkurrerer individuelt, sier Matilde Garnes til TV 2.



BEDRE RUSTET: Matilde Garnes mener hun er bedre rustet mentalt i år og mer forberedt på hvordan CrossFit Games 2023 blir. I fjor sommer var første gang hun debuterte i konkurransen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Nå reiser 27-åringen over Atlanteren for å konkurrere om tittelen «Fittest on Earth» når CrossFit Games braker løst 1. august.

Hektet etter første økt

Matilde hadde sitt første møte med sporten i 2016. Da bodde hun i Australia og studerte for å bli personlig trener.

– Jeg syns det var en ganske rar treningsform i starten, og hadde egentlig ikke lyst å prøve det. Men så ble jeg bitt etter første økt, sier hun og legger til:



– Jeg begynte å trene det hele tiden, på morgenen og på kvelden. Jeg ble litt overivrig tror jeg, men det var så gøy!



MYE TRENING: Matilde Garnes trener fem dager i uken, og har to økter om dagen. Det blir mellom fire til seks timer med trening per dag. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

På denne tiden var CrossFit mer en hobby for Garnes og en treningsform hun brukte for å komme seg i form.

Det tok ikke lang tid før sporten ble en større del av livet hennes. Mye av grunnen er at det er en allsidig og variert treningsform.

– Jeg har alltid vært litt godt i alt, så det passer meg veldig bra at man kan holde på med så mye forskjellig - at man kan gå på hendene, være sterk og utholden.

ALLSIDIG SPORT: CrossFit er en allsidig sport som gir mange utfordringer. Det er fokus på både vektløfting, styrke, gymnastikk, eksplosivitet og kondisjon. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Likevel syns jenta fra Mosjøen syns at det aller beste med sporten er miljøet og samholdet.

– Jeg liker veldig godt at man heier på hverandre og er i team. Det er viktig, sier hun.



Knallhard konkurranse

Det er ikke bare Mosjøværingen som er fra Norge og skal delta i den individuelle konkurransen. Bestevenninnen Seher Kaya skal har også kvalifisert seg, men skal representere et annet land.

SPENT: Seher Kaya syns det er stas at hun og venninnen Garnes skal konkurrere mot hverandre i CrossFit Games 2023. . Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

- Siden jeg har både norsk og tyrkisk pass, så hadde jeg muligheten til det. Jeg syns det er stas å representere røttene mine. Det er få og lenge siden det var en tyrkisk utøver med, så det har gjort at jeg kan inspirere utøvere i Tyrkia og gi de et håp om at det er mulig å komme seg hit, forteller Kaya.

Kaya ble et kjent navn da hun var med i NRK-serien «Norges tøffeste» i 2021 og endte på en andreplass.

Garnes er tydelig på hvordan det blir å konkurrere mot den gode venninnen.

- Det blir veldig, veldig artig! Jeg føler ikke at jeg skal konkurrere mot henne egentlig, jeg føler at det er oss to mot resten av verden.

CrossFit Games er den største årlige begivenheten innen sporten. Garnes og Kaya er to av 40 kvinner fra hele verden som har klart å kvalifisere seg til den knallharde konkurransen.

Begge debuterte i konkurransen i fjor sommer. Garnes endte på 19. plass og Kaya på 29. plass.

I år har jentene enda høyere forventinger til seg selv.

VERDENSMESTER: I desember 2022 stakk Matilde Garnes av med verdensmestertittelen i Functional Fitness i Mexico. Functional Fitness er en annen betegnelse for samme type trening som CrossFit. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Jeg tror at jeg er i mye bedre form nå og litt bedre rustet mentalt og forberedt på hvordan CrossFit Games er. Derfor har jeg har et hårfint mål om topp 10 i år, forteller en selvsikker Garnes.

Den råsterke 27-åringen sier at pallplass er et veldig stort mål på sikt, men ikke i år.



– Jeg har satt meg et stort mål om å bli topp 20 i år. Å bare si det gjør meg litt nervøs, men med det arbeidet jeg har lagt ned i år og den utviklingen jeg har hatt så tviler jeg ikke på at jeg kommer til å få det til, sier Kaya.

CrossFit Games CrossFit Games er den ultimate testarenaen for konkurransedyktige CrossFit Games-idrettsutøvere. CrossFit-sesongen starter med CrossFit Open som er den første kvalifiseringsrunden. Herfra går toppidrettsutøvere fra hele verden videre til kvartfinalen, og derfra vil de beste konkurrere i semifinalen og til slutt kvalifisere seg til CrossFit Games. De 40 sprekeste mennene, 40 kvinnene og 40 lagene går videre til CrossFit Games og vinneren i hver av kategoriene blir kåret til «Fittest on Earth». Kilde: CrossFit.com­

Kristin Holte som inspirasjon

CrossFit-stjernen forteller at hun har latt seg inspirere av mange utøvere i sporten, men det er spesielt én person som stikker seg ut.

– Kristin Holte har vært en stor inspirasjon for både meg og alle de andre utøverne på CrossFit Oslo. Hun har vært med på å skape det gode konkurransemiljøet vi har her.

CROSSFITLEGENDE: Kristin Holte er en veteran som har konkurrert åtte ganger i CrossFit Games. Hun la opp i januar 2022. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Norge har hatt en velkjent CrossFit-utøver i Kristin Holte, som ble kåret til Second Fittest Woman on Earth i CrossFit Games i 2019. Hun imponerte mange da hun i årets sesong av Mesternes Mester sikret seg andreplassen.

– Kristin er den aller største. Hun har banet vei for oss andre, legger Garnes frem.



Vil fortsette å leve av sporten

Nå lever Garnes av sporten og det har hun gjort siden hun flyttet til Oslo i 2021 for å satse på fulltid.

Hun trener fem dager i uken der hun har to økter om dagen, noe som tilsvarer fire til seks timer om dagen.



FAVORITTØVELSE: Matilde Garnes liker spesielt godt gymnastikkdelen av CrossFit. Muscle Up er favorittøvelsen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Jeg har veldig lyst å kunne leve av sporten i mange år til mens jeg syns det er gøy, og har mulighet til å være i toppen.

– Er drømmen å bli «verdens best trente?»

– Ja, det er det. Jeg tror ikke man kan konkurrere i CrossFit og si at det ikke er det, sier hun og ler.