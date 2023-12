Mathisens kamikaze-tips: Slik ender Eliteserien 2024

Jesper Mathisen legger hodet på blokka like etter at årets høydramatiske sesong tok slutt. Her er hans spådom for Eliteserien 2024.

Som en fengslende krimroman har Eliteserien levert fra start til slutt i 2023.

Søndag kveld satte Kristiansund og Vålerenga prikken over i-en på årets sesong med et spektakulært drama på Intility Arena, der de kongeblå fra Oslo rykket ned – for første gang på 23 år.

Nå nærmer julen seg, men noen har allerede begynt å glede seg til det som skal skje på nyåret.

– 2023 leverte veldig spennende kamper helt til siste sekund, både i nedrykksstriden og i kampen om medaljer. Det eneste jeg savnet var spenning om gullet helt til siste runde, men der var Glimt altfor suverene. Viking slakket av, og ingen andre var i nærheten. Men hvis vi kan få noe lignende av det vi har opplevd i år, vil det være fantastisk, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

I dette uhøytidelige kamikaze-tipset kommer den frittalende eksperten med sin spådom for sesongen som kommer.

– Jeg er glad i å ta avgjørelser uten å tenke meg for mye om. Det gjør jeg hele tiden, så på den måten passer selvsagt kamikaze-tips meg godt, men det må også sees i kontekst. Det blir nok seende annerledes ut når vi kommer tilbake med nytt tips i februar/mars, poengterer han.



Her er Mathisens foreløpige tabelltips for Eliteserien 2024:

1. Bodø/Glimt

– Bodø/Glimt har det beste laget, den beste stallen og mest penger på konto. De har levert på alle fronter denne sesongen. Jeg tror de sikrer seg et nytt gull neste år. Det eneste som er usikkert, er hva som skjer hvis Kjetil Knutsen skulle dra. Hva skjer hvis han får et tilbud verken han eller Glimt kan takke nei til? Det kan også hende at de selger Albert Grønbæk og Faris Pemi Moumbagna i vinter, men da vil de få en enorm sum for to av sine beste spillere. Det er også mulig at flere spillere forlater klubben, men gang etter gang har de vist at de kan erstatte sine beste og viktigste spillere på en mesterlig måte. Bodø/Glimt har etablert seg på topp for å bli.

MESTERE: Fortsetter suksessen i nord? Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

2. Molde

– Molde har i mine øyne den nest beste stallen og det nest beste laget. Det har vært en rotete sesong, men jeg forventer at Erling Moe og Molde presterer på et langt høyere nivå i Eliteserien neste sesong. De har midlene til å forsterke seg, noe de også trenger å gjøre. Jeg synes de mangler noe i midtforsvaret og de har heller ikke klart å erstatte Sivert Mannsverk som forsvant. Han forsvant sent i sommerens overgangsvindu, så på den måten er det ikke så overraskende, men Molde har en jobb å gjøre i vinter. Jeg tror de kommer til å være det laget som presser Bodø/Glimt hardest neste sesong. Det de leverte denne sesongen har vært ekstremt skuffende, men i Europa har man sett hva de kan få til på sitt beste. Det tror jeg vi får se mer av neste år.

EN JOBB Å GJØRE: Slår Magnus Wolff Eikrem og Molde tilbake? Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

3. Brann

– Jeg tror Brann vil holde seg i toppen. De har vært gode i to sesonger nå, først i Obos-ligaen og deretter enda bedre i Eliteserien. Brann har vært flinke til å finne spillere som passer inn i måten Eirik Horneland ønsker å spille fotball på. Jeg synes det er en klubb som virker å ha en felles retning, der spillerne trives og spiller med mye selvtillit og energi. Jeg tror ikke de vil falle tilbake; heller tror jeg at suksessen de har hatt i år, vil inspirere dem til å ta nye steg. Jeg er ekstremt imponert over Eirik Horneland. Akkurat som Kjetil Knutsen er viktig for Bodø/Glimt, er Horneland like viktig for dette Brann-laget. Det kan hende han får et forlokkende tilbud som er så fristende at han bare må takke ja, men så lenge han forblir i klubben, tror jeg de vil fortsette å kjempe i toppen, også i 2024.

SØLVGUTTER: Bergens stolthet imponerte alle i 2023. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

4. Viking

– Viking som klubb har vært godt drevet gjennom mange år. De har kjempet i toppen i to sesonger på rad og i år holdt de lenger enn i fjor. På et tidspunkt trodde jeg at de skulle vinne gullet, for alt klaffet, men så stoppet det plutselig opp. De sviktet totalt åtte-ni runder før slutt, men jeg tror de har lært mye av det de gikk gjennom denne sesongen. Viking har en stall og en startellever som holder et veldig høyt nivå når de viktigste spillerne er friske, og om de må selge Markus Solbakken eller David Brekalo, vil de få inn såpass med penger at de kan forsterke seg ytterligere.

KOLLAPSET: Viking-fansen fikk flere uforglemmelige øyeblikk i sesongen som var, men Stavanger-laget sviktet i sluttspurten. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

5. Rosenborg

– Rosenborg er omgitt av usikkerhet. Hvem skal trene laget? Det vil selvsagt ha mye å si. Det som taler for at Rosenborg skal gjøre det bedre, er at de har Sverre Nypan. Jeg tror han spiller i Rosenborg også neste sesong. I tillegg har de Ole Selnæs, som kom av en grunn. Og klarer de også å holde Ole Sæter frisk, så har de et helt annet angrep enn de har uten ham. Mye handler nå om hvilken type trener som kommer inn. Til tross for Rosenborgs stramme økonomi, tror jeg en ny trener kan gi laget et betydelig løft. Det kan være for optimistisk, men vi vil nok få flere svar i de kommende uker og måneder.



NØKKELSPILLER: Stjerneskuddet Sverre Nypan var lyspunktet i en ellers bekmørk Rosenborg-sesong. Foto: Ole Martin Wold / NTB

6. Tromsø

– Jeg hadde ikke trodd at Tromsø skulle prestere så bra som de faktisk gjorde. Det var nok en Gaute Helstrup-masterclass. De mistet viktige spillere før sesongen, og jeg forventet egentlig en solid tilbakegang sammenlignet med hva de hadde levert tidligere. Men Tromsø, sammen med Brann, var laget som virkelig imponerte og overrasket i 2023. Det er mulig de mister nøkkelspillere før neste sesong, men den aller viktigste brikken er Gaute Helstrup. Han er trolig ettertraktet av større klubber i Skandinavia som kan tilby høyere lønninger, så dette er et usikkerhetsmoment. Vil han bli med Tromsø ut i Europa, eller vil et tilbud gjøre ham interessert i noe annet? Gaute Helstrup er den viktigste årsaken til suksessen Tromsø opplever.



TREDJE BEST: Tromsø tok medalje for første gang på tolv år. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

7. Haugesund

– Jeg tror Haugesund vil fortsette å utvikle seg i riktig retning. Det var mye surr denne sesongen: Jostein Grindhaug sa takk for seg, og det holdt på å gå galt før det hele løste seg i siste serierunde. Likevel har de et solid lag med god kvalitet. Jeg tror at med en ny leder på plass, vil vi se et Haugesund-lag som spiller en annen type fotball. Oskar Hrafn Thorvaldsson er kjent for å stille enorme krav til spillerne sine, og jeg tror Haugesund vil gjøre justeringer i løpet av vinteren som vil gjøre dem sterkere i 2024.



KLATREKONGER?: Haugesund berget plassen i siste serierunde. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

8. Sarpsborg 08

– Jeg blir ikke helt klok på Sarpsborg. De skuffet denne sesongen, men har potensial til å slå alle når de er på sitt beste. Jeg har alltid hatt troen på Stefan Bilborn, men i år var laget svært ustabilt. Dette er noe de må løse om de ønsker å henge med blant de beste lagene i Norge, noe Sarpsborg har ambisjoner om. Det vil helt sikkert skje ting på overgangsmarkedet. Igjen: Sarpsborg kan være både blant de beste og de dårligste i ligaen i enkeltkamper. Dette gjør dem vanskelige å plassere i slike tips. Jeg tror det ender med en ny sesong der de lander rundt midten av tabellen.



HØYT OG LAVT: TV 2s fotballekspert blir ikke klok på det Mikkel Maigaard og Sarspborg 08 leverte i 2023. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

9. Lillestrøm

– Jeg synes Lillestrøm har hatt en nedadgående kurve i ganske lang tid. De gjorde det bra i år, men mye av suksessen skyldtes at de hadde ligaens beste spiss, Akor Adams, som avgjorde mange kamper og til tider var umulig å stoppe. Nå har han forlatt klubben og presterer i en mye større liga allerede. De kommer aldri til å klare å erstatte ham. Klubben mangler dessuten midler til å bare gå ut og bruke store summer på nye spillere. Hvem skal trene laget, og hvordan vil de litt mer rutinerte spillere levere i 2024? Akkurat nå er det usikkerhet rundt Lillestrøm.



LIDENSKAP: Kanari-fansen støtter Lillestrøm i tykt og tynt. Hvor tar klubben veien i 2024? Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

10. Strømsgodset

– Jørgen Isnes og Strømsgodset avsluttet sesongen positivt med et mannskap som ikke er sterkt nok til å kjempe om de øverste plassene. Til tross for Isnes' gode innsats denne sesongen, føler jeg meg usikker på hvordan det vil gå neste år. De har solgt noen spillere, og vil sikkert kunne hente inn nye spillere i overgangsvinduet. Klubben står overfor en viktig periode med overganger og må treffe på signeringene for å kunne føre laget videre opp og frem. Jeg har stor tro på Isnes, det har jeg hatt hele veien, men det blir spennende å se hva slags lag han vil kunne sende ut banen i 2024.



MER ENN GODKJENT: Jørgen Isnes' første sesong i Eliteserien ble en opptur. Foto: Geir Olsen / NTB

11. Odd

– Odd har allerede gjort en god signering i André Hansen. Han vil være en av Eliteseriens beste keepere også i Skien. På linje med Strømsgodset, står de nå overfor et viktig overgangsvindu. Klubben har stram økonomi og må tenke over alt de gjør. I tillegg har de flere nøkkelspillere som begynner å dra på årene. Espen Ruud og Steffen Hagen kan nærmest gli rett over i pensjonisttilværelsen når de legger skoene på hyllen. Men Odd har mange dyktige mennesker i klubben og drives på en stødig måte. Jeg tror det ender med en ny sesong rundt midten av tabellen.



STABILE: Odd leverte nok en stødig sesong i Eliteserien. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

12. HamKam

– HamKam leverte bedre enn forventet denne sesongen til tross for å ha mistet viktige spillere før sesongstarten. De hadde en god periode i høst og jeg er imponert over Jacob Michelsen, men jeg tror ikke HamKam har så mye mer å gå på med det mannskapet de har. Klubben har begrensede ressurser og en liten spillerstall, så jeg tror HamKam vil være fornøyde hvis de klarer å holde plassen med en grei margin. Da vil det være en vellykket sesong for dem.



KAMERATER FRA HAMAR: HamKam ble tippet nord og ned før sesongen, men endte på 11.-plass i Eliteserien 2023. Foto: Geir Olsen / NTB

13. Fredrikstad

– Fredrikstad har levert svært bra i år, men det var en veldig svak utgave av Obos-ligaen – den svakeste i nyere tid. Fredrikstad rykket opp på grunn av deres solide forsvarsspill, en trener som stiller enorme krav, og noen spillere som leverte veldig bra. Men jeg tror ikke Jóannes Bjartalíð vil dominere på samme måte i Eliteserien som han gjorde i Obos-ligaen. Det er et helt annet nivå og tempo der. Det er utrolig flott å ha Fredrikstad tilbake, for de hører hjemme i Eliteserien. Men det blir en tøff sesong, og hvis de klarer å holde plassen, må de være godt fornøyde.



OBOS-VINNERE: Hovedtrener Mikkjal Thomassen loset Fredrikstad tilbake i Eliteserien etter elleve års ventetid. Foto: Tuva Åserud / NTB

14. Sandefjord

– Sandefjord har for vane å motbevise oss. Vi pleier alltid å tippe dem ned, men det Hans Erik Ødegaard og Andreas Tegström leverte denne sesongen var vanvittig imponerende. Det som gjør meg usikker på Sandefjord er om større klubber vil prøve å hente Ødegaard og Tegström. Med tanke på det de har prestert og spillestilen deres, ville det ikke vært overraskende. Danilo Al-Saed vil sannsynligvis bli solgt, og det vil gi klubben noen kroner. Et salg av ham vil være betydelig i Sandefjords målestokk. Også Vetle Egeli kan fort bli solgt i løpet av vinteren, i tillegg til at de mister Sander Moen Foss, som har vært en av de viktigste spillerne. Nå handler det om å treffe på signeringene som kommer etterpå. De har vært flinke til å finne talenter for små summer.

BERGET PLASSEN: Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard motbeviste skeptikerne nok en gang. Klarer han det igjen? Foto: Trond R. Teigen / NTB

15. Kristiansund

Kristiansund har et veldig ungt lag og spiller underholdende fotball. Det så vi i kvalifiseringskampene mot Vålerenga, spesielt på Intility Arena. Likevel har de begrensede ressurser, og det er åpenbart at et lag som ikke var i nærheten av direkte opprykk i Obos-ligaen, vil få det svært tøft i Eliteserien kommende sesong. Jeg tror de er klar over dette selv også. Likevel har de valgt en ny retning for klubbens utvikling, med mange spennende unge talenter og en klarere profil. På samme måte som KFUM Oslo, vil de utgjøre et spennende bekjentskap på det øverste nivået, men det blir tøft fra starten av.

SJOKKERTE: Kristiansund rykket opp etter en høydramatisk kvalik-retur mot Vålerenga søndag kveld. Foto: Annika Byrde / NTB

16. KFUM Oslo

– Det er eventyrlig at «Kåffa» rykket opp, men de må nok ta til takke med én sesong i Eliteserien. Det blir likevel utrolig spennende å følge med på dem. De vil spille sin egen type fotball og være annerledes enn de andre klubbene på mange måter. Det er ubegripelig at de rykket opp med det budsjettet de har. Det sier mye om de som styrer klubben. Samtidig sier det seg selv at det vil bli en knalltøff oppgave å konkurrere med klubber med langt større budsjetter. Uansett hvor sjarmerende KFUM måtte være, tror jeg ikke de vil sanke altfor mange poeng i 2024, og det vil være en større prestasjon om de klarer å holde seg i Eliteserien enn det var å rykke opp fra Obos-ligaen.