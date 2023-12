Marerittkveld for nordmann

«Alt» gikk galt for Marius Høibråten (28) mot Manchester City.

Urawa Red Diamonds - Manchester City 0-3

Manchester City er klar for finale i klubb-VM.

Mens Erling Braut Haaland ikke var i troppen til oppgjøret mot den japanske klubben kom Oscar Bobb inn som innbytter for de lyseblå fra Manchester.

Marius Høibråten startet som midtstopper i Urawa-forsvaret. Den tidligere Bodø/Glimt-spilleren scoret selvmål da City gikk i ledelsen.

STJERNEMØTE: Marius Høibråten i duell med Manchester Citys Jack Grealish. Foto: Manu Fernandez / AP

Mateo Kovacic økte til 2-0, før Bernardo Silva, via Høibråten, satte 3-0 til årets Champions League-vinnere.

Bobb viste seg også fram med et skudd utenfor stolpen etter 70 minutter. Like etter lekte han seg med landsmann Høibråten, uten at det ga tellende resultat.

Erling Braut Haaland fulgte kampen fra tribunen.

Ifølge flere medier, blant andre Manchester Evening News, er ikke jærbuen lenger en del av VM-troppen grunnet stress-skaden som har holdt ham ute i to kamper.

SÅ PÅ: Erling Braut Haaland på tribunen mot Urawa Red Diamonds. Foto: Manu Fernandez / AP

I finalen venter Fluminense fra Brasil som slo Al Ahly fra Egypt 2-0.

– Vi var tolmodige og fortjente seieren til slutt. Vi er i finalen og ser fram til det, sier Pep Guardiola i et intervju vist på VGs sending.