Maren Lundby legger opp: – Norges største skihopper

TV 2 erfarer at Maren Lundby (29) legger opp.

VG omtalte saken først. NRK melder det samme.



Norges Skiforbund har hasteinnkalt til en pressekonferanse på Gardermoen mandag klokken 12.

Pressekontakt i Skiforbundet, Claes-Tommy Herland, ønsker ikke å kommentere saken før pressekonferansen.

29-åringen har i lang tid slitt med helseutfordringer. Vektproblemer har holdt henne borte fra skibakken i ulike perioder.

Lundby har ikke konkurrert denne sesongen. Hovedtrener i Kollenhopp, Marius Huse, er overrasket over nyheten.

– Det virket som hun hadde jobbet seg bra tilbake, og hadde ting på stell inn mot denne sesongen. Men så har vi jo etter hvert skjønt at det ikke helt var sånn likevel, sier Huse til TV 2.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg er ikke overrasket over at 29-åringen velger å legge opp, men synes det er vemodig at Lundby gir seg.

– Det er slutten på karrieren til en av våre aller viktigste skihoppere. For det første gjennom hennes idrettsprestasjoner. Og for det andre gjennom likestillingskampen hun har måtte kjempet for å drive med idretten sin, påpeker Finstad Berg.

HAR SLITT: Maren Lundby har vært åpen om helseutfordringer. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Hylles: – Norges største skihopper

Hun gjorde comeback i fjor etter helseutfordringer, og tok VM-sølv i Planica.

Tidligere landslagshopper Andreas Stjernen mener det kan være fornuftig å legge hopphjelmen på hylla nå.



– Det har virket som om kroppen ikke har spilt på lag, så det er kanskje fornuftig å stoppe nå, så hun slipper å slite på slutten av karrieren. Nå kan hun gi seg med et ferskt VM-sølv, og hun viste at hun kunne komme tilbake etter en tøff periode, sier Stjernen til TV 2.



29-åringen har OL-gull fra 2018, og to VM-gull. Lundby vant også verdenscupen tre år på rad fra 2018 til 2020, og står med 30 enkeltseirer.

I 2021 ble Kolbu-hopperen den første kvinne noensinne til å ta VM-gull i stor bakke.



– Hun er Norges største skihopper noen gang. Uansett kjønn. Hun har kjempet for likestilling gjennom hele karrieren og vært vår fremste pioner, sier Huse om Lundby.



LEGENDE: Maren Lundby hylles etter at nyheten sprakk. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Har jobbet hardt for likestilling

Forrige vinter deltok også Lundby i tidenes første skiflygningsrenn for kvinner i Vikersund. Hoppstjernen kjempet selv en hard kamp for at rennet skulle være mulig å arrangere.

– Det er en trist dag for norsk hoppsport. Men man må tenke på alt det positive hun har oppnådd. Vi må bare hylle Maren Lundby for alt hun har gjort, sier Kollenhopp-hovedtreneren.



PRISVINNER: Maren Lundby vant prisen Årets navn under Idrettsgallaen i 2022. Foto: Heiko Junge / NTB

Lundby fikk i 2022 prisen som årets navn på Idrettsgallaen. To år tidligere ble hun stemt fram som årets forbilde.

– Maren har stått for noen fantastiske verdier og virkelig gått foran når det gjelder kvinnesport. Hun har betydd mye for kvinners rettigheter i idretten, og gått foran på en utmerket måte, mener Stjernen.



I år skal kvinnene delta i hoppuka for første gang.

– Hun har måttet kjempe for hver eneste millimeter. Den kampen hun har kjempet kommer til å bli stående lenger etter hun har lagt opp. Hun har gjort at nyere generasjoner kan drømme, sier Finstad Berg om likestillingskampen til Lundby.

Saken oppdateres.