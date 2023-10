Måper av Norge

SÖLDEN (TV 2): Sveitsisk verdensfenomen nærmest i vantro over nordmennene.

– Jeg må virkelig må passe meg, erkjenner Marco Odermatt til TV 2.



Sveitseren er en av alpinsportens aller største stjerner og sto igjen som fjorårssesongens konge i verdenscupen.

Som første herreløper gjennom tidene karret 26-åringen til seg mer enn 2000 poeng i verdenscupen.

Bak ham i sammenlagtcupen fulgte to nordmenn: Aleksander Aamodt Kilde og Henrik Kristoffersen.

I tillegg til de to etablerte norske stjernene har Norge fostret fram flere utfordrere i verdenstoppen de senere årene, deriblant Atle Lie McGrath og Alexander «Sander» Steen Olsen, som tok sin første verdenscupseier forrige sesong.

Norsk joker: – Ikke glem ham!

23 år gamle Lucas Braathen, som vant slalåmkula forrige sesong, tilhører selvsagt samme kategori, men kom fredag med sjokkbeskjeden om at han legger opp som alpinist.

– Det var et stort sjokk, sa Marco Odermatt til TV 2 like etter bomben smalt, og la til at han først trodde det hele var en spøk.

SATT UT: Lucas Braathens rystende beskjed sendte sjokkbølger gjennom skiverden. Odermatt (t.h) trodde ikke det han hørte. Foto: Gabriele Facciotti / AP

Tross beskjeden om Braathens avgang er den sveitsiske verdensstjernen tindrende klar: Antall talenter som fostres opp i Norge er «helt utrolig».

– De er ikke mange, men klarer likevel å produsere veldig mange toppidrettsutøvere. Det er helt vanvittig, og de er nødt til å gjøre veldig mye riktig. De har flere utøvere i toppen i alle disipliner, spesielt i slalåm og storslalåm, sier Odermatt.

Han fortsetter resonnementet ved å trekke fram kompisen Aamodt Kilde. De to har stått for mange av de heftigste duellene i alpinsporten de senere årene.

– Han er den beste fartsløperen nå, men ikke glem Adrian Smiseth Sejersted som er superrask på trening. Klarer han å ta neste steg, kan også han vinne renn. Norge har en utrolig sterk løpergruppe, gjentar han.

– Trenger ikke bevise noe for noen



Selv er Odermatt i ekstase over det han presterte forrige sesong.

– Det var den perfekte sesongen, fastslår sveitseren, som dermed har mye å leve opp til når sesongen innledes søndag.



På TV 2s spørsmål om hvordan han jobber med å takle presset som følger med den unike posisjonen han har opparbeidet seg, forteller Odermatt at han tar det hele med knusende ro.

DRØMMESESONG: Odermatt sto igjen med tre såkalte kuler i verdenscupen ved sesongslutt i mars. Foto: Mathias Mandl / BILDBYRÅN

– Jeg er veldig god til å takle press. Jeg har vært på samme nivå i tre-fire år nå, og har opplevd mye press hele veien. Etter hver gode sesong jeg leverer føles det egentlig som om presset blir mindre og mindre, ettersom jeg allerede har vunnet så mye. Jeg trenger ikke lenger å bevise noe for noen, reflekterer den blonde atleten.

Den fascinerende utøveren er med andre ord mer enn klar for å gyve løs på det som venter – i en bakke han stortrives i.

– Sölden er et veldig viktig renn. Det er sesongens første konkurranse, og gjør man det bra gir det stor selvtillit for det som venter. Derfor prioriterer jeg det også svært høyt. Jeg elsker den bakken, smiler Odermatt.



