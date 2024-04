Mannefall hos Molde: –Stolt av guttene

Bodø/Glimt - Molde 1-1

Molde måtte klare seg uten den skadde trioen Fredrik Gulbrandsen, Martin Linnes og Veton Berisha.

I tillegg ble Magnus Wolff Eikrem sittende på benken med sykdom.

Og verre skulle det bli. I løpet av kampen i Bodø mistet blåtrøyene to nøkkelspillere til.

– Vi var veldig rufsete med ballen selv, men i dag er jeg stolt av guttene. Vi har veldig viktige spillere ute med skader, nå ser man viktigheten av å ha en god tropp, sier Erling Moe til TV 2.

TV 2s ekspert Jesper Mathisen mener prestasjonen til Molde var imponerende.

– Dette var en imponerende prestasjon av Erling Moe sine spillere, var dommen til Mathisen etter kampen.

I Fotballkveld får han støtte av ekspertkollega Morten Langli.

– Molde må ikke føle at de er særlig heldig her. De kommer opp med et sterkt redusert mannskap og havner under, så forsvarer de seg bra. Jeg tror det er en skikkelig motivasjonsboost for Molde at de reiser derfra med ett poeng, sier Morten Langli.

RØK TIDLIG: Mats Møller Dæhli blir trøstet av Patrick Berg etter at han pådro seg en skade i storkampen. Foto: Mats Torbergsen

Ble flydd til Bodø i privatfly – fikk fire minutter på banen

TV 2 avslørte søndag at Mats Møller Dæhli ble flydd opp til Bodø for å kunne spille kampen mot Glimt. I utgangspunktet skulle midtbanespilleren bli igjen i Molde ettersom konen Sofie Stavang venter deres andre barn.

Det var Kjell Inge Røkke som stod bak privatfly-løsningen.

Men dessverre for Molde og Møller Dæhli selv, måtte 29-åringen forlate banen knust allerede etter fire minutter, etter det som skal være en strekk i leggen.

Man kunne se at Molde-spilleren kjempet mot tårene.

– Dette ser alt annet enn lyst ut. Han virker helt resignert her, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Etter 62 minutter måtte også Emil Breivik byttes ut. Midtbanespilleren er nylig tilbake etter at han pådro seg et benbrudd i cupfinalen mot Bodø/Glimt i desember 2023.

Både Alwande Roaldsøy (19) og Johan Bakke (20) kom inn for Molde.

– Jeg stoler på alle jeg har i garderoben. Det er gutter som har ryggrad og det gjør meg stolt. Dette er en vanskelig arena å komme til, men de tror på det og står i det. Selvfølgelig hadde jeg ønsket at vi var enda mer spillsterke, men totalt sett skal vi ta med oss dette. Jeg er fornøyd med at vi står så godt imot, sier Erling Moe til TV 2.

KNUST: Mats Møller Dæhli var tydelig preget etter skaden. Foto: Mats Torbergsen/NTB

– Irriterer oss

Få minutter etter at Mats Møller Dæhli hadde forlatt banen, kom også kampens første mål.

Mathias Fjørtoft Løvik rotet det til i egen boks. Fredrik André Bjørkan vant ballen og la et perfekt innlegg mot Nino Zugelj.

Sloveneren var omringet av fire Molde-spillere, men klarte likevel å vinne duellen og styre ballen i mål.

– De har vel én mann i boksen når det innlegget blir slått. Det irriterer oss, sa Kristian Eriksen i pausen.

Like før pause måtte også August Mikkelsen kaste inn håndkleet. Storkjøpet holdt seg til baksiden av låret.

SKADET: August Mikkelsen holdt seg til baksiden av låret da han hadde satt seg ned. Foto: Mats Torbergsen

Ni minutter ut i andreomgang slo Molde tilbake. Et nydelig utført hjørnespark havnet hos Kristian Eriksen, som fikk ballen mot mål. Ballen var på vei rett inn i mål, men Kristoffer Haugen stakk ut beinet og ble kreditert målet.

– Det er en glimrende innøvd variant, sa Øyvind Alsaker.



Glimt var nære å ta ledelsen igjen da Albert Grønbæk traff stolpen etter 60 minutter.

Fire minutter på overtid løp Grønbæk gjennom hele Molde-forsvaret, men chippen hans ble reddet på strek av Mathias Fjørtoft Løvik.

– Det er magisk gjort av Albert Grønbæk, sa Jesper Mathisen.

Det ble ikke flere mål på Aspmyra. Dermed står begge lagene med ti poeng, men Glimt har én kamp mindre spilt enn Molde.