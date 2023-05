– Mangler bare et klapp på hodet og et vennlig «jenta mi»

KRITIKK: Sittende idrettspresident Berit Kjøll får høre det i sosiale medier etter at hun ga Zaineb Al-Samarai et råd om å skaffe seg mer «tyngde i lederskapet». Foto: Terje Pedersen

Forrige onsdag møttes idrettspresident-kandidatene Berit Kjøll (67) og Zaineb Al-Samarai (36) til sin første presidentdebatt. I ettertid har spesielt én uttalelse fra sittende idrettspresident Kjøll blitt behørig omtalt i sosiale medier.

I et klipp som er blitt spilt av nesten 90.000 ganger, anbefaler Kjøll sin motkandidat om å skaffe seg mer tyngde før hun går for vervet som norsk idretts øverste leder:

PRESIDENTDEBATT: Det var under denne debatten i Trondheim, idrettspresident Berit Kjøll (til høyre) ga motkandidat Zaineb Al-Samarai (til venstre) en anbefaling. Foto: Joakim Halvorsen

«Jeg har virkelig troen på deg Zaineb, som person og med dine kvaliteter, i fremtiden, som en god og sterk leder. Men jeg ville anbefalt deg å fått litt mer tyngde i lederskapet før du går inn i en slik rolle».



Store reaksjoner

Måten å tiltale sin presidentmotstander på har fått en rekke kjente personligheter til på reagere i sosiale medier.

På sin åpne Facebook-side skriver forfatter Anne Holt:

«Al-Samarai snakker MED oss, og treffer planken når det gjelder balanse mellom selvsikkerhet og ydmykhet. Kjøll virker anstrengt, anspent og med en halleluja-stemning på egne vegne som blir helt pute.»



På Twitter stiller tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl det enkle spørsmålet;

Hva skjer i norsk idrett om dagen?:

Også fotballekspert Lars Tjærnås har latt seg engasjere.

Han sammenligner Kjølls anbefaling med noe som kunne skjedd i den populære TV-serien «The Office»:

Mens dommer i Oslo tingrett, profilerte Kim Heger, fatter seg i korthet:

TV 2 har kontaktet Berit Kjøll for å få hennes svar på kritikken, men Idrettspresidenten har ikke svart.

Overveldende respons

Zaineb Al-Samarai har fått med seg at uttalelsen har skapt reaksjoner.

Til TV 2 kan hun fortelle at hun har fått en rekke tilbakemeldinger - av det positive slaget.

– Responsen har vært helt overveldende, for det var samme dag som valgkomitéens innstilling kom, sier hun.

– Hva tenker du i dag om at Kjøll ga deg en slik anbefaling?

Zaineb Al-Samarai og Berit Kjøll på Nasjonal idrettspolitisk Arena i Trondhjem, april 2023. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Jeg tenker at det er viktig at vi fremover diskuterer idrettspolitikk. For meg er det viktig å jobbe for at flere barn og unge får deltatt i idretten uavhengig av foreldrenes lommebok, at vi bygger og ruster opp flere anlegg og at klubbene våre får bedre rammevilkår. Hvordan vi skal få til det er det jeg er opptatt av å diskutere fremover, nøyer Al-Samarai seg med å si.

Oppfordrer flere minoritetskvinner

Med en overvekt av sju av ti stemmer er Zaineb Al-Samarai idrettsforbundets valgkomités favoritt til å ta over som ny idrettspresident de neste fire årene.

Det blir også pekt på at den norsk-irakiske kvinnen, som kom til Norge som flykning da hun var sju år gammel, er blitt et viktig forbilde for minoritetskvinner.

– Hvilke signaler kan anbefalingen til Kjøll, om at «du bør vente med å gå for en slik rolle», gi til kvinner med tilsvarende bakgrunn som deg?

– Er det noe norsk idrett trenger så er det at flere rekker opp hånda og blir med. Uavhengig av alder eller bakgrunn. Jeg oppfordrer derfor flere til å gjøre det samme, sier Al-Samarai.



ØNSKER FLERE MINORITETSKVINNER: Zaineb Al-Samarai på Nasjonal idrettspolitisk Arena i Trondheim forrige uke. Foto: Robert Reinlund / TV 2

TV 2 har også spurt kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, som i praksis er norsk idretts øverste leder, hva hun synes om utspillet fra den sittende idrettspresidenten?

Trettebergstuen ønsker ikke å kommentere dette.