Manchester United ønsker å låne Atlético-stjerne

Manchester United ønsker å låne Atlético Madrids João Félix. Ifølge det spanske nettstedet Relevo er United klar til å legge inn et lånebud på fire millioner euro for 23-åringen. Nettstedet skriver videre at Atletico ønsker 12-13 millioner euro, noe som tilsvarer fra i underkant av 129 millioner til i underkant av 140 miliioner norske kroner, for portugiseren.

Daily Mail skriver at Benfica har avslått et bud fra Chelsea på Enzo Fernandez. Den britiske avisen skriver at Benfica krevde hele overgangsklausulen på 106 millioner britiske pund, i underkant av 1,3 milliarder norske kroner, betalt umiddelbart, mens Chelseas tilbud skal være på 112 millioner britiske pund, tilsvarende drøyt 1,365 milliarder norske kroner, fordelt på tre utbetalinger.

Independent skriver at Real Madrid føler seg selvsikre i jakten på Dortmund-talentet Jude Bellingham. Den spanske hovedstadsklubben er overbevist om at de er den beste klubben for unge talenter i Europa. Også Liverpool skal være blant klubbene som er interessert i 19-åringen.

Arsenals jakt på Mykhailo Mudryk fortsetter. Men ifølge Daily Mail skal også deres andre bud på ukraineren, som fyller 22 år torsdag, ha blitt avslått av Shakhtar Donetsk. Avisen skriver at budet skal være på 62 millioner britiske pund, altså i underkant av 756 millioner norske kroner. Independent skriver at Chelsea skal være klar til å overgå ethvert bud deres byrivaler kommer med.

Det spanske nettstedet Fichajes skriver at Barcelona kan komme til å tilby Ansu Fati for utlån. Årsaken skal være at klubben ønsker å gjøre plass i troppen for nye signeringer i januar.

Tyske Skys journalist Florian Pettenberg melder på Twitter at det finnes interesser fra klubber i Saudi Arabia for Liverpools Roberto Firmino. Al Nassr skal ikke være blant klubbene som er interesserte i brasilianeren. 31-åringen skal ønske å bli værende på Anfield, og er i forhandlinger om en kontraktsforlengelse, ifølge Pettenberg.

Daily Express skriver at Liverpool ikke kommer til å signere Matheus Nunes fra Wolverhampton i januar. Grunnen skal være at FIFAs overgangsregler gjør at Nunes ikke kan spille for Liverpool før neste sesong. Nunes kom til Wolves fra Sporting i august, og reglene sier at en spiller ikke kan spille kompetitivt for mer enn to klubber i løpet av én sesong.

Daily Mirror skriver at Newcastles manager Eddie Howe avkrefter ryktene om at Cristiano Ronaldo har en klausul i kontrakten som gjør at portugiseren kan ende opp i klubben.

Ifølge Daily Mail har Aston Villa avvist et lånetilbud fra Everton på Danny Ings. Villa skal kun være interessert i en permanent overgang for 30-åringen. Bournemouth, Southampton og West Ham skal også være interessert i angrepsspilleren.