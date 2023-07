Manchester United henter Mason Mount – legende skeptisk

SIGNERT: Mason Mount er klar for Manchester United. Foto: Tess Derry

Det kommer fram i en video klubben har lagt ut på Twitter.

– «The excitement is mounting», skriver Manchester United.



Flere medier skriver at summen skal ligge på opp til 60 millioner pund, som tilsvarer litt over 800 millioner kroner etter dagens kurs.



– Gitt spekulasjonene de siste månedene, kommer nok ikke dette som en overraskelse, men det gjør det ikke enklere å fortelle dere, sier Mason Mount i en avskjedsvideo publisert tirsdag kveld.

Klubbene har forhandlet om midtbanespilleren over lengre tid. Mount ønsket ikke å forlenge kontrakten med Chelsea.

– Jeg vet noen av dere ikke kommer til å være fornøyd med avgjørelsen min, men det er det jeg mener er rett for karrieren min akkurat nå, sier spilleren som har tilbrakt 18 år i klubben.

UNITED-KLAR: Midtbanespilleren Mason Mount har spilt sin siste kamp for Chelsea. Foto: Mike Egerton

Ifølge Fabrizio Romano signerer Mount en kontrakt ut 2028, med en opsjon på ett ekstra år.



Usikker på signeringen

Manchester United-legenden Gary Neville er usikker på om gamleklubben prioriterer riktig ved å hente Mason Mount.

– Han er en veldig god spiller – det er ikke et spørsmål for meg. Men jeg ser på spillerne Manchester United allerede har: Bruno Fernandes, Christian Eriksen, Casemiro, Fred og Scott McTominay.

USIKKER: Sky Sports-ekspert Gary Neville. Foto: Isaac Parkin

– Tror jeg Mount kan fikse Uniteds midtbane? Jeg er usikker, sier han på Sky Sports-programmet The Overlap.



Han hadde heller sett klubben hente Jude Bellingham eller Declan Rice – som begge er lagkamerater med Mount på det engelske landslaget.

– Jeg tror det hadde vært bedre å betale 100 millioner pund for Jude Bellingham eller 80–100 millioner pund på Declan Rice, og få noen du tror kan være ekte vare, sier Neville.

LAGKOMPISER: Mason Mount, Jude Bellingham og Declan Rice under VM i Qatar. Foto: Frank Augstein

Vært på radaren lenge

Mason Mount står med 27 scoringer og 24 målgivende pasninger på 129 kamper for Chelsea.

Men i likhet med Chelsea-laget, hadde Mount en skuffende 22/23-sesong. Han endte med fem målpoeng på 24 kamper.

24-åringen er imidlertid en spiller Erik ten Hag har beundret lenge.

I 2018 var Mount på utlån i Vitesse. Der møtte han Erik ten Hags Ajax-lag, og storspilte i en 3–2-seier over den nåværende United-treneres lag.

FÅR SIN MANN: Erik ten Hag har vært en stor Mount-beundrer over flere år Foto: Martin Rickett

Spillerstrømmen fortsetter

Med Mount-salget, kan en trygt si at spillerstrømmen fra Chelsea fortsetter. London-klubben har nå solgt spillere for over 200 millioner pund.

Kai Havertz dro til Arsenal for 70 millioner pund og Mateo Kovacic til Manchester City for 30 millioner pund. Samtidig har en rekke spillere tatt turen til Saudi-Arabia.