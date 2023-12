Manchester United bannlyser flere medier – dette sier ten Hag

TUNG TID: Lite har gått på skinner for Manchester United-manager Erik ten Hag. Foto: LEE SMITH

Nyheten formidler Manchester Evening News, som ikke får delta på dagens pressekonferanse.



Manchester United møter Chelsea på Old Trafford onsdag.

– Manchester Evening News er blant mediene som har blitt bannlyst av Manchester United fra dagens pressekonferanse, skriver avisen.

Flere medier skriver at Sky Sports' Kaveh Solhekol, Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst, The Mirror-journalist David McDonnell og Rob Dawson fra ESPN har alle blitt bannlyst.

Dette er grunnen

En talsmann fra klubben hevder at grunnen er en artikkel fra tirsdag morgen, som klubben ikke fikk anledning til kommentere.

I saken med tittelen «Erik ten Hag mister tilliten til Manchester United-spillere på grunn av taktikk og signeringer», skriver avisen at flere kilder forteller om misnøye fra spillere om ten Hags signeringer og taktikk.

På tirsdagens pressekonferanse ble ten Hag grillet:

– De må komme til oss først og ikke gå bak ryggen vår og publisere artikler som ikke er riktig. Jeg tror vi har en annen relasjon og de burde gi det til oss på forhånd, slik at vi kan ha en normal og profesjonell diskusjon og debatt om det, sier nederlenderen.

SLITER: Manchester United-manager Erik ten Hag møter motstand både på og utenfor banen. Foto: LEE SMITH

Manchester United-manageren sier dette om den påståtte uroen i garderoben.

– Det er alltid spillere, på hvert lag, som spiller mindre og er misfornøyde, men det er ikke unormalt. Du trenger det og de måte vente på sjansen sin. Men nei, det er ingen problemer.

– Gir det som skjedde i dag et riktig bilde av uordenen i klubben?

– Ikke i garderoben. Jeg vet ikke, selvfølgelig er det rykter om den taktiske gjennomgangen, men det blir vi ikke distrahert av. Vi er i en overgangsfase, men vi går i riktig retning og det kan du se.

Han utdyper:

– Hvordan vi bygger laget, hvordan vi utvikler laget, hvordan laget utvikler seg og de unge spillerne som kommer inn og du ser potensialet og hvordan de kan bidra til et svært suksessrikt Manchester United for fremtiden, sier ten Hag.



– Sjelden røyk uten ild

Manchester Evening News skal ha fått beskjeden om bannlysingen fra kommunikasjonsdirektør Andrew Ward.

I en uttalelse sier United at de har «tatt grep».

«Ikke for å publisere saker vi ikke liker, men for å gjøre det uten å kontakte oss og gi oss en mulighet til å kommentere, utfordre eller sette det i kontekst», skriver klubben.



Manchester Evening News skriver at i tillegg til dem er tre andre medier utestengt fra pressekonferansen.

Sky Sports formidlet mandag at United-manageren skal ha «mistet femti prosent av garderoben».



– Det sier litt om hvor anspent situasjonen er i og rundt klubben, sier Bernt Hjørnevik, daglig leder i united.no.

– Det er ingen tvil om at ten Hag er under stort press og at ting ikke er som det skal være. Det er sjelden røyk uten ild. Å utestenge journalister skjer jo bare i klubber hvor det brenner på dass - det skjer jo ikke hos klubber som gjør det bra, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Presset er massivt på ten Hag, legger han til.

Sliter på flere områder

Manchester United ligger som nummer sju på Premier League-tabellen før gigantoppgjøret.

Klubben har brukt flere milliarder på spillerkjøp siden ten Hag tok over.

Høsten har vært preget av støy. Jadon Sancho er helt ute i kulden hos nederlenderen og får ikke trene med A-laget, etter det nederlenderen begrunner med hans prestasjoner på trening.

HAR SLITT: Jadon Sanchos United-karriere har mildt sagt vært en nedtur. Her fra en kamp i sesongoppkjøringen. Foto: Vincent Carchietta

Også Marcus Rashford og Antony har skapt utenomsportslig støy for Erik ten Hag.

I Champions League står storklubben i fare for å ryke ut av gruppespillet. I ligacupen ble det exit mot Newcastle.