Lucas Braathens (23) beslutning om å legge opp har rystet skiveverden. Også i den svenske alpinleiren ble nyheten mottatt med hakeslepp.

– Det var et sinnssykt sjokk. Jeg var så djevelsk sjokkert, herregud. Det er kjempetrist for sporten. Han er en sånn profil. Alle kidsa elsker ham og jeg synes han er så kul. Han gjør sin greie, og det er kult at noen gjør noe annerledes, sier Anna Swenn-Larsson (32) til Aftonbladet.

DJEVELSK SJOKKERT: Anna Swenn-Larsson mener alpinsporten taper mye på at Lucas Braathen legger opp. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Kristoffer Jakobsen (29) kunne heller ikke tro sine egne øyne.

– Man trodde ikke det var sant da han hørte det. Jeg tror ingen så det komme. Alle er sjokkert. Han er best i verden og legger opp, det er synd for hele alpinverdenscupen. Han er en profil og en ekstremt dyktig skikjører, sier svensken.

– Kan jo alltid spekulere

Men de svenske alpinprofilene tror ikke at man har sett det siste til det norske skifenomenet.

– Det er klart han kommer tilbake. Det både tror og håper jeg, sier Swenn-Larsson.

FYSISK TEST: Kristoffer Jakobsen fotografert mens han gjennomgikk en fysisk test med det svenske landslaget i august. Foto: Jonathan Näckstrand / BILDBYRÅN

Jakobsen lanserer også sin egen teori.

– Jeg tror at han kommer tilbake, men det er vanskelig å si. Jeg kjenner han ikke godt nok til å vite hva det er basert på eller hva han føler for skikjøringen. Men man kan jo alltid spekulere. Han er jo halvt brasiliansk, så det er jo om han vil komme tilbake under et annet flagg, undrer svensken.



Opp til forbundet

Alpinsjef Claus Ryste har uttrykt at de ønsker å gå i dialog med Braathen etter at han la opp, men da TV 2 snakket med Braathen tirsdag la han alt i Skiforbundets hender.

– Nå er det opp til dem å vise at de faktisk har lyst på endring. Det gjøres ved å møte utøverne, og høre på hva de faktisk ønsker. Intern og konstruktiv dialog må på plass for det. Ingen er tjent med mer støy, slo 23-åringen fast.

– Jeg kommer til å følge med på saken, og forventer at Skiforbundet viser en viss ydmykhet og vilje til endring, og nå ikke kjører på med å jobbe imot utøverne sine og å begynne med grådighets- og egoisme-propagandaen mot sine egne utøvere. Her er det fantastiske utøvere som vil opp og frem med det forbundet de representerer, og det håper jeg de vil gå dem i møte for, fortsatte han.