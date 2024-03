– Jeg går ut i dette livet som et spørsmålstegn, sier Ragnhild Mowinckel til TV 2.



Lørdag er det slutt – etter et helt voksenliv med ski på beina.

Jubel, tårer og flere skademareritt. Lange reiser og uendelig mange tidlige morgninger. Sinne, sorg.

To OL-medaljer, to VM-medaljer. Fire seire. Fjorten pallplasser i verdenscupen.

– Det har gjort størst inntrykk

Moldenseren er Norges mestvinnende kvinnelige alpinist gjennom tidene, men på spørsmål om det er merittene eller de små, hverdagslige øyeblikkene hun vil savne mest, svarer hun kontant:

– Hva tror du?

Dumt spørsmål, kanskje.

– De små tingene?

– Det er korrekt.

Hun utdyper:

– Man har lyst på de gode resultatene, men veien og prosessen dit, og alt man sitter igjen med – ikke som utøver, men person – er det som har gjort størst inntrykk på meg.

Farvelet kommer i Saalbach, Østerrike. Først super-G på fredag, før det endelige punktumet blir satt med utfor på lørdag.

– Det høres litt rart ut, men akkurat nå er jeg ganske følelsesløs. Jeg er ganske flat, ganske rolig. Det snur sikkert totalt når det her er ferdig. Men akkurat nå er man midt i bobla.



Foreldrene og forloveden, Mathias Tangenes, er selvsagt på plass.

Det betyr mye.

– Mamma og pappa har vært der hele veien. Og Mathias har også vært en veldig stor støttespiller gjennom alt. Både gjennom skadene jeg har vært gjennom, men også når det gjelder det å få det beste ut av meg, sier hun.

– En del av suksessen min tilfaller dem.

– Man føler seg ekstremt egoistisk

Livet som toppidrettsutøver handler om å sette seg selv først.

Nå gleder hun seg til å betale tilbake til dem som står henne nærmest.

– Man føler seg ekstremt egoistisk i mye av det man gjør. Samtidig er det jo det toppidrett er – og også det man begynner å bli lei av. Jeg er lei av å sette meg selv først, og har ikke lyst til det lenger. Det blir deilig å ikke bare prioritere seg selv. Jeg tror det blir sunt for meg og alle rundt meg.

Hun er klar på at hverdagen framover vil bli snudd på hodet.

– Unnskyldningen om at jeg må legge meg tidlig for å kunne prestere dagen derpå, finnes ikke lenger. I alle valg man har tatt fram til nå, har man tenkt på om det er bra eller dårlig for det man prøver å oppnå. De tankene har surret bak der hele tiden. Det blir en overgang og forandring.

Mowinckel gifter seg i september. Hun har ikke begynt å planlegge for familie og barn – ennå.

– Jeg håper jo at man kan få det, det er det ikke alle som kan. Men det er ikke det som står fremst i hodet nå. Jeg tror det blir deilig å finne litt ut av hvem man er, hva man vil og den biten der først. Men en eller annen gang håper jeg vi kan stifte familie. Absolutt. Når det skjer, vet jeg ikke.

– Kanskje blir det full grinings?

Alpinisten fra Molde har hevdet seg i tre disipliner. Utfor, super-G – og storslalåm.

Forrige søndag kjørte hun sistnevnte disiplin for siste gang.

– Det ble mer emosjonelt enn jeg så for meg, innrømmer hun.

– Det er folk der man mest sannsynlig aldri ser igjen. Men det er bare trivelig, det er gledestårer og ikke noe vemodig eller kjipt – bare en fin avslutning.

Før karrierens to siste renn er hun inne i bobla igjen.

Hvordan hun vil reagere når hun kjører over målstreken for siste gang, aner hun ikke.

– Kanskje blir det full grinings? spør hun og smiler.

– Det kan være. Samtidig har jeg merket at jeg i alle andre store ting som har skjedd hittil i livet..

Hun tar en liten pause.

– Da jeg tok OL-medaljene for eksempel, ble det til at man nesten ikke klarte å deale med det. Det er noen forsvarsmekanismer involvert her.

Uansett: Nå er hun mer enn klar for den nye og ukjente tilværelsen som lurer like rundt hjørnet.

– Jeg har aldri lagt opp før, og vet ikke hvordan det er på andre siden av livet. Men dette er jo alle de tingene jeg har lyst til å finne ut av. Det blir spennende.

