– Mamma kommer ikke tilbake, selv om jeg gir opp drømmen

Tredemøllen ruller i menneskelig hastighet, et tempo som egentlig er altfor lavt for en verdensmester i Ironman.

Oppå båndet er triatlet Gustav Iden i lett jogg. Stort mer tåler ikke ankelen hans akkurat nå.

Han er fortsatt i opptrening etter et år fylt med motgang, der kombinasjonen av stress, frustrasjon og sorg gjorde totalbelastningen for stor.

– Det har vært vanskelig å prestere, sier Iden og sukker.

Åpner opp

Det er bare litt over ett år siden han ble verdensmester på Hawaii. I det myteomspunne Ironman-løpet, løp han fra lagkamerat Kristian Blummenfelt og satte ny løyperekord.

VERDENSMESTER: Gustav Iden jubler for seieren i VM i Ironamn på Hawaii i fjor. Foto: TOM PENNINGTON

Denne sesongen skulle han «bare» sikre nok toppresultater til å kvalifisere seg til OL i Paris neste år, men det har vært alt annet enn enkelt.

– Jeg trodde det skulle gå helt greit, men det har bare gått dårligere og dårligere. Det har vært mye å håndtere utenomsportslig og familiært, sier Iden.

Han svelger tungt, stemmen brister.

– Mamma fikk jo kreft for to år siden, sier han.

TØFF TID: Gustav Iden tørker tårer etter å ha åpnet seg om morens sykdom. Foto: Markus Engås / TV 2

– Når jeg skal konsentrere meg om å kvalifisere til OL, samtidig som mamma ligger på sykehuset hjemme og vet at hun ikke har lenge igjen … Det var vanskelig.

Tok ikke pause i sorgen

I sommer gikk hun bort. Altfor tidlig.

Da valgte Iden å dele nyheten med omverdenen via sin Instagram. I innlegget skrev han at han kom til å ta en pause fra idretten i sorgen.

– Det var lettere når jeg delte det. Før det følte jeg at folk ikke visste hvorfor det gikk så dårlig, utenom de nærmeste. Ikke at jeg ville ha en unnskyldning for ikke å prestere, men det var en del av totalbildet, sier bergenseren.

Men pausen han annonserte, klarte han ikke å gi seg selv. Han var raskt tilbake i både trening og konkurranse.

– Jeg sa at jeg tok en pause, men jeg visste jo at OL bare var et år unna. Jeg visste at jeg ikke kunne ta pause. Så jeg kjørte konkurranser, selv om jeg ikke var klar for det i det hele tatt, sier Iden.

Alt han ville var å prestere, men selv om han trente og konkurrerte som før, klarte han det ikke.

TILBAKE I TRENING: Gustav Iden har begynt å trene seg opp etter ankelskaden. Her tester han formen på Høgskulen på Vestlandet. Foto: Markus Engås / TV 2

– Det er veldig rart å føle at du gjør akkurat det samme som før, men at det likevel bare går dårligere. Uten at du klarer å gjøre noe med det, sier han.

Ble skadet

Stresset forplantet seg i kroppen. Han pådro seg en skade i ankelen.

– Jeg har egentlig aldri vært skadet. Jeg har vært smart, flink til å beregne belastningen og kjent kroppen min godt. Det gjør jeg fortsatt, men det har vært et år preget av mye stress og følelser. Totalbelastningen har nok vært for stor, forklarer han, og fortsetter:

– Selv om treningsmengden har vært riktig, har jeg nok ikke klart å slappe nok av mellom øktene. Jeg tror det er det som har tatt knekken på meg. Nå må jeg lære å kjenne kroppen min på nytt.



Skaden tvang ham til å ta pausen han burde tatt umiddelbart.

PARTNERE: Gustav Iden og Kristian Blummenfelt trener sammen hele året. Her løper de VM i Iroanman på Hawaii. Foto: TOM PENNINGTON

– Det var nesten godt for ham å få den skaden, sånn at han kunne avslutte sesongen og fokusere på det som ligger foran ham. Det viktigste er å ta vare på helsen og det som skjer oppi hodet, sier treningskamerat Kristian Blummenfelt, som tilbringer mer tid enn noen med Iden.

– Det er brutalt å se hvor langt ned det er mulig å falle på ett år. Jeg har sett ham slite med å jage form, samtidig som han har villet være med familien etter at moren gikk bort. På toppen av det ble han skadet i sommer. Det har bare vært motgang på motgang.

Kan miste OL

Som en følgekonsekvens av motgangen, står OL-plassen til Iden nå i fare.

Fordi at han og Blummenfelt satset på Ironman i fjor, har Norge bare to plasser på triatlonlaget i Paris neste år.

VIL TILBAKE: Gustav Iden drømmer om OL-medalje. Under lekene i Tokyo løp han inn til åttendeplass. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Den ene plassen ligger regjerende mester Blummenfelt godt an til å ta, mens Iden per dags dato ligger langt bak unge Vetle Thorn på rankingen.

Han er derfor avhengig av å havne på pallen i ett av de tre VM-løpene før OL.

– Uttakskriteriene til forbundet og Olympiatoppen er en pallplass, så jeg håper jeg kan komme i en posisjon som gjør det mulig, sier Iden.

Men akkurat nå er rankingen hans så dårlig at han ikke er kvalifisert til de løpene en gang.

– Så først må jeg komme meg på startlinjen, så må jeg være i god nok form til å kunne klare det. Akkurat nå er jeg langt unna. Og hvis jeg er langt unna en pallplass, så har jeg ingenting å gjøre i OL, uansett, sier Iden.

Gir ikke opp drømmen

Ankelen hans må fortsatt belastes forsiktig. Det kan ta tid å komme tilbake i toppform.

Etter flere måneder med stress, har Iden nå forsont seg med at han kanskje ikke klarer å kvalifisere seg til OL.

VIKTIG PAUSE: Ankelskaden gjorde at Gustav Iden fikk slappet av etter en stressende periode. Nå er han på vei tilbake. Foto: Markus Engås / TV 2

– Jeg har ikke gitt opp OL, men jeg har akseptert at det potensielt ikke blir. Jeg lever greit med det, sier han.



Men han kommer til å gi det et forsøk.

– Det er jo vanskelig å gi opp en drøm. Og det er ikke slik at mamma kommer tilbake, selv om jeg gir opp OL-drømmen. Det gjør ingen forskjell.



– Er du klar for det?

– Ja, nå har jeg det egentlig veldig bra. Jeg koser meg med treningen. Jeg har sagt til meg selv og teamet at det går helt greit, dersom det tar to år å komme tilbake også, sier han og flirer.

– Jeg skal jo holde på til jeg er 40 eller noe sånt. Jeg elsker jo dette. Så jeg skal tilbake, det får ta den tiden det tar.