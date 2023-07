Måltørken er over: – Tror dere har ventet mer enn meg

Veton Berisha (29) scoret sitt første Eliteserie-mål for Molde.

Molde–Brann 2-0 (1-0)

Han måtte gå 13 runder uten scoring, men endelig satt den for Veton Berisha i Molde-drakt.

På overtid mot gamleklubben Brann satt den endelig for spissen som kostet Molde over 30 millioner kroner.

– Det smakte godt å endelig få mål, sier 29-åringen.



– Du har ventet på den?

– Jeg tror dere har ventet mer på det enn meg, svarer Berisha, som faktisk ikke har scoret et seriemål siden august i fjor. Da spilte han for Hammarby i Allsvenskan.

Sammendrag: Molde - Brann 2-0

Molde-trener Erling Moe synes det er gledelig å se Berisha få sitt første eliteseriemål for moldenserne.

– Jeg synes det er utrolig fortjent. Jeg har sagt hele tiden at det kommer.

Moe påpeker at Berisha har vært utrolig uheldig med skader og lignende i den første delen av sesongen.

– Jeg er hundre prosent sikker på at vi får se en god utgave av Veton utover høsten, sier han.

– OBOS-liga fotball

Det var Molde som startet best på Røkkeløkka. To ganger i løpet av de første ti minuttene kom de til store sjanser inne i Branns femmeter, uten at de greide å sette ballen i mål.

Men på den tredje sjansen satt det. Kristian Eriksen med en helfrekk flikk fra Emil Breiviks frispark.

Mål: Eriksen 1-0 (12)

Molde pepret Brann-målet hele omgangen, og bergenserne var heldige som gikk til pause med bare ett mål i sekken.



– I den første omgangen spiller vi OBOS-liga fotball på bortebane mot et veldig godt Molde lag. Vi er heldige som går av med 1-0 til pause, sier Eirik Horneland til TV 2 etter kampslutt.

– Vi må få mer tak i ball, sa Sivert Heltne Nilsen i pausen, og det var akkurat det Brann gjorde i andre omgang, da de kom seg mer og mer inn i kampen.



Ole Didrik Blomberg trodde han utlignet da Bård Finne serverte ham på åpent mål.

Dessverre for Brann ble Finne avblåst for offside i det oppbyggende spillet, men det kan ikke ha vært snakk om mange centimeter.

Mål: Berisha 2-0 (90)

Brann greide aldri å sette ballen i nettet igjen, og på overtid kontret Molde inn 2-0, signert Veton Berisha.

Horneland var betydelig mer fornøyd med laget sitt etter hvilen.

– Da er vi mye farligere. Resultatet lyver ikke, men prestasjonene våre er langt bedre i andre omgang.