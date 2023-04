Måltørke for rekordkjøpet: – Vært en gigantisk skuffelse

Det vil seg ikke for Veton Berisha (29) foran mål i Molde-drakten. Nå sliter også spissen med en skade.

For Viking banket Veton Berisha inn mål etter mål på bestilling.



Siden overgangen til svensk fotball i fjor sommer har det derimot gått tråere.

– Han har vært en gigantisk skuffelse, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen om både tiden i Hammarby og starten for Molde.

Ikke siden 22. august i fjor mot AIK, har egersunderen gjort mål i seriesammenheng.

Tolv kamper og over 900 minutter på banen har gått siden han sist scoret et ligamål.

– Han ble hentet opp dit for 40 millioner for å være erstatteren til David Datro Fofana. Alle hadde forventninger om at toppscoreren i Molde og kanskje Eliteserien, skulle være Veton Berisha, sier Mathisen og fortsetter:

– Men han har sett ut som en skygge av seg selv, og har ikke vært i nærheten av sitt beste nivå, kritiserer Mathisen.

Det ble et kort opphold i svensk fotball for Veton Berisha. Foto: KENTA JÖNSSON

– Ikke vært gode nok



Berishas problemer foran mål har sammenfalt med Moldes skuffende sesongstart.

Magre ett poeng på de tre første kampene er beholdningen i rosenes by.

– Vi vil ha mer poeng, men om vi ser litt bak resultatene er det mye å ta med oss. Vi må bli litt giftigere og stramme opp litt bak, samtidig som vi er tro mot oss selv, sier forsvarsspilleren Birk Risa.

Luken opp til Bodø/Glimt er allerede på åtte poeng etter bare tre kamper. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Det som kjennetegner et godt fotballag er effektivitet. Der har vi ikke vært gode nok de første kampene, sier Molde-trener Erling Moe.

Mathisen er langt på vei enig i Molde-sjefens analyse.

– Det er ikke sånn at de ikke har spilt den fotballen vi tidligere har sett de spille, men det har heller ikke vært det Molde-laget vi så i store deler av 2022, hvor de var suverene i Eliteserien, sier eksperten.



Han stiller spørsmål ved om Berisha kan brukes samtidig som Moldes to andre offensive våpen; Ola Brynhildsen og Magnus Wolff Eikrem.

I de tre første kampene har Berisha jobbet defensivt som en del av midtbaneleddet, mens Wolff Eikrem har hvilt på topp.

– Erling moe har litt å tenke på. Hvordan skal de løse dette nå? spør Mathisen.

– I mine øyne er han en veldig god spiss. Han må være der oppe på topp. Ikke brukes andre steder på banen, konkluderer han.

Berisha måtte av banen målløs mot LSK sist. Foto: Beate Oma Dahle

– Høyst usikker

Til helgen må Molde klare seg uten Magnus Wolff Eikrem, som ble utvist på Åråsen, og mest sannsynlig også Berisha som sliter med en skade.

– Han er høyst usikker. Det er den han fikk i Lillestrøm-kampen, som har holdt han ute fra trening hele uka. Det er ikke alvorlig, men vi får se på kampen til helgen, sier Moe.



Berisha ble byttet ut etter cirka en times spill mot Lillestrøm.

Før han gikk av, satt han lenge på gresset og holdt seg til leggene.

– Han stivnet litt i leggene, så da var det greit med friske bein, sa Erling Moe til Eurosport etter kampen.



Trøblete legger sendte Berisha hjem fra landslagssamling i 2021, og holdt han på sidelinjen for Viking på slutten av våren og sommeren 2022.

Ifølge Molde-treneren er det ikke grunn til å tro det skal være en alvorlig skade denne gangen.

Det gjenstår å løsne foran mål i Eliteserien for Ola Brynhildsen, Magnus Wolff Eikrem og Veton Berisha denne seongen. Foto: Beate Oma Dahle

– Vet hva jeg er god for

I Berishas fravær må kanskje Molde stole på at Ola Brynhildsen ordner sitt første mål i årets Eliteserie, mot gamleklubben Stabæk.

– Jeg håper det kommer snart, men det er ikke noe jeg stresser med. Jeg satser på at det kommer noe forløsende snart, og at det har en ketsjup effekt. Jeg vet hva jeg er god for. Jeg burde hatt flere mål i år, men det har vært litt stang ut.

Han blir heller ikke urolig av Moldes dårlige poengfangst.

– Klart vi skal ha flere poeng, men vinner vi de to neste har vi like mange som i fjor. Da ble det gull, sier Brynhildsen.