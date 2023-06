Målfenomenet senket Rosenborg – feiret som Ronaldo

Lyn-Rosenborg 2–0

– Jeg er målløs. Det er en helt fantastisk jobb som legges ned i dag. Det er sinnssykt deilig, sier Aahjem til NRK.

Søndag var det Rosenborg som fikk kjempetrøbbel med å stanse Lyns superspiss.

Drøyt tre minutter var spilt da Aahjem så en åpning i trøndernes forsvar og stakk i bakrom.

Hun var sikker da hun fikk sjansen alene med keeper. Etterpå dro hun en ikke særlig ukjent feiring:

Om lag 20 minutter senere gjorde Aahjem det igjen. Denne gangen skaffet hun seg rom i boksen og satte inn sitt andre med en sikker avslutning fra kloss hold.

Igjen feiret hun som Ronaldo.

Seieren er en stor skalp for Lyn etter seks kamper på rad uten seier i Toppserien.

Aahjem har en utrolig statistikk for hovedstadsklubben. 23-åringen har scoret elleve av Lyns 14 mål i Toppserien. Med det er hun også toppscorer i ligaen.

Julie Jorde assisterte Aahjems første scoring. Lagvenninnen er glad for å ha en målmaskin på laget.

– Vi vet jo at vi har en drittfarlig spiss. Det er motstanderne klar over òg. Men det hjelper lite, for hun setter mål etter mål, sier Jorde til NRK.

Aahjem har imidlertid hatt en liten måltørke. Hun hadde ikke scoret siden 21. mai.

Derfor smakte det litt ekstra godt med en måldobbel.

– Det hjelper på selvtilliten. Det har vært en tung periode. Å få det løftet her i dag, er helt fantastisk, sier 23-åringen.

For tabelltoer Rosenborg er resultatet en stygg smell. Trønderne er nå åtte poeng bak serieleder Vålerenga.

Lyn klatrer til åttendeplass, men har én kamp mer spilt enn Avaldsnes, som er to poeng bak.