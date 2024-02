Inne på treningssenteret BaseFive i Innsbruck er veteranen i gang med opptreningen etter skrekkfallet – som skadet ham stygt, og som har fått ham til å vurdere sin fremtid som alpinist.

Øvelsene er andre enn de vanlige. Hastigheten betraktelig lavere.

Men Norges beste utforkjører er sakte, men sikkert i gang med opptreningen etter fallet i Wengen i midten av januar.

31-åringen ankom i rullestol til intervju med NTB og TV 2 tirsdag formiddag.

– Målet er å komme seg ut av rullestol. Det er et av de tidligste målene jeg kan ha, forteller han til NTB.



Han håper å være ute av stolen om en ukes tid.



Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Han vet fortsatt ikke om det blir en retur til alpinløypen.

– Noe comeback er for tidlig å si. Jeg skal i hvert fall ha comeback på beina. Det er det jeg starter med nå, sier Kilde.

Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Vonde bilder

Kilde lå urørlig noen sekunder i sikkerhetsnettet i Wengen, 13. januar.



Da hadde han mistet balansen like før mål og i møte med bakken føk han ut i sikkerhetsnett.

Det ble dramatiske minutter for seerne, som ikke visste om Kilde var ved bevissthet.

Så kom meldingene om at Kilde bevegde på seg, men uten å kunne gå for egen maskin, da helikopteret kom og hentet ham.

Usikker fremtid

Dagen etter at Kilde var blitt operert på sykehuset, bekreftet landslagets lege at sesongen var over for 31-åringen.

Senere har Kilde delt sterke bilder på sin egen Instagram-profil av skadene han fikk under fallet og egen tilstand i etterkant.

Han har blitt operert to ganger etter fallet.

På en pressekonferanse 1. februar innrømmet Kilde at han var usikker på sin egen fremtid som toppidrettsutøver.

– Det er veldig tidlig i fasen, det er litt mer enn to uker siden det skjedde. Det er nerver involvert, så derfor er det usikkert hvordan ting vil utvikle seg. Akkurat nå handler det bare om å få en oversikt over hvor lang tid det vil ta. Jeg er usikker på om nervene er tilbake om et halvt år eller to år. Derfor er jeg forsiktig med å si noe akkurat nå, sa han den gangen.