– Maks flaks at strømprisene er som de er nå

FORNØYD: Jan Christian Vasshus, daglig leder i Varhaug IL, gleder seg over pengene breddeklubben sparer etter at grønntrøyene monterte solcellepanel på taket av idrettshallen. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

TV 2 har satt søkelyset på de skyhøye strømprisene som rammer breddeidretten. Selv med strømstøtte fra staten, sliter flere klubber med å finne tilgjengelige midler til å betale de enorme strømfakturaene de månedlig blir tilsendt.

Resultatet kan bli at flere klubber må stenge ned deler av sin aktivitet, og hundrevis av barn og unge mister sitt verdifulle fritidstilbud og muligheten til å trene organisert med idretten de liker best.

Dette er maks flaks, egentlig, at prisene er som de er nå. Vi får en enorm effekt av det. Daglig leder i Varhaug IL, Jan Christian Vasshus

Det er ikke tilfellet i Varhaug IL. Breddeklubben på Jæren, som ble stiftet i 1932 og har 1800 medlemmer som driver med alt fra badminton, fotball, sykkel og håndball til e-sport, tok allerede før strømkrisen grep for å kutte kostnadene.

I fjor sommer besluttet Varhaug IL å gå til innkjøp og montering av solcellepanel på klubbens idrettshall. Tirsdag 6. september, omtrent ett år senere, var solcelleanlegget montert og i full drift. 400 panel dekker nå taket av Jæren Sparebank Arena.

Det ga en umiddelbart effekt på strømkostandene for driften av anlegget.

– Den første dagen med solsceller sparte vi med en snittpris på 4,11 kronser per kilowattime 2400 kroner, forteller en fornøyd Jan Christian Vasshus, daglig leder i Varhaug IL til TV 2 – og understreker at solen strålte under første dag med solceller på taket.

– Det var en god dag for solcellene og vår første dag med hel produksjon. Nå er vi veldig spente på hvordan dette utvikler seg videre. For det var en veldig god dag og en god oppstart på det, fortsetter Vasshus – like fornøyd.

Strømmen solcellepanelene produserer kan brukes på eget anlegg, men kan også selges på det åpne markedet til den varierende spottprisen og sikre breddeklubben gode inntekter.

– Men det er klart at med dager med dårlig vær og regn, så vil inntjeningen ikke være like stor, minner han om.

– Maks flaks, egentlig

Kostnaden for kjøp og montering av solcellepanelet på taket av Varhaug Idrettshall endte på 1,4 millioner kroner. Av denne summen dekket Jæren Sparebank 400.000 kroner fra bankens stiftelse.

– Totalt regner vi med at solcellepanelet vil produsere 160.000 kilowattimer i året. Vi bestemte oss for allerede i fjor at vi ville ha solceller, fordi vi er grønne i hjertet og grønne i drakten. Vi ønsket å være litt annerledes og litt villere, og ønsket å være at idrettslag som tok miljøansvar i tillegg, forklarer Vasshus.

Da klubben vedtok å gå til innkjøp av solcellepanelet i fjor sommer, ante de ikke at strømprisene ville stige til dagens skyhøye nivå.



Dermed har breddeklubben fått maksimalt utbytte av investeringen fra dag én.

– Dette er maks flaks, egentlig, at prisene er som de er nå. Vi får en enorm effekt av det. Men for å være ærlig, det er ikke slik jeg håper det blir i fremtiden. For det er mange idrettslag som ikke har solceller installert, og ikke klarer seg gjennom disse tidene. Både for idrettslag rundt omkring i Norge og for næringslivets del håper jeg prisene synker, sier VIL-lederen.

FORNØYD: Jan Christian Vasshus i Varhaug IL viser stolt frem solcellepanelet på taket av idrettshallen, som for første gang var i full drift tirsdag 6. september. Det ga en umiddelbar inntjening på 2400 kroner første dag med full drift. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

Opprinnelig hadde Varhaug IL planlagt for at investeringen på 1,4 millioner kroner for solcellepanelet ville vært tilbakebetalt innen åtte år. Dagens vanvittige strømpriser har ført til at de planene nå har endret seg.

Fra åtte til to-tre år

Med en snittpris på for eksempel rundt fire kroner, som den har vært i Sør-Norge de siste månedene, vil Varhaug IL ha tjent inn 640.000 kroner på strømkostandene etter monteringen av solcellepanelet allerede det første året.

– Da vi regnet på dette, så tenkte vi en pris på én krone per kilowattime. Da vi investerte 1,4 millioner kroner, ville det da si at 160.000 timer i året ville gi oss 160.000 kroner, sier Vasshus, og fortsetter:

– Disse solcellepanelene har en garantitid på 25-30 år, og levetid lenger enn det. Opprinnelig så vi for oss at investeringen ville bli tilbakebetalt på åtte år. Men da var ikke strømprisen som den er nå. Så nå er vi kanskje nedbetalt på to-tre år allerede, poengterer han.

Jan Christian Vasshus gjentar imidlertid at han håper strømprisene synker.

– Vi har jo ikke noe ønske om at strømprisene skal være så høye. Det var ikke økonomiske motiver som først og fremst var i tankene da vi bestemte oss for å bygge solcellepanelet. Men ut i fra det vi har sett den korte tiden til nå, viser det seg jo at det var en fornuftig investering, konkluderer han.

KLOK INVESTERING: Her er solcellepanelene ferdig montert på taket av Varhaug ILs idrettshall. Prislappen kom på 1,4 millioner kroner, men er allerede en klok investering. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

Mener strømstøtten fremdeles er nødvendig

Varhaug Idrettslag søkte om 105.000 kroner i strømstøtte for siste kvartal. Vasshus understreker at klubben fremdeles har behov for strømstøtte fra staten, selv etter monteringen av solcellepanelet.

Totalt bruker klubben 500.000 kilowattimer i året for driften av anlegget, mens solcellepanelet produserer 160.000 kilowattimer per år.

– Jeg tenker at strømstøtte er veldig nødvendig for veldig mange idrettslag. Det er jo ikke bare å bygge et solcellepanel på taket i en fei. Det er lang ventetid, minner han om.

– Vi i Varhaug hadde cirka 300.000 kroner i årlige strømkostnader for anlegg i 2020. I 2021 hadde dette steget til 500.000 kroner, og dette året vil vi bikke millionen, selv etter den strømstøtten som har vært. Det er klart at solcellene på taket hjelper oss i den daglige driften, men for oss er strømstøtten fremdeles nødvendig, slår han bestemt fast.