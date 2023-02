Mahomes førte Chiefs til seier i Superbowl

Patrick Mahomes ga Kansas City Chiefs valuta for gigantkontrakten han signerte i 2020 da han førte laget til 38-35 over Philadelphia Eagles i Superbowl.

Det gjorde han i en forrykende quarterbackduell med Jalen Hurts, men det var et trepoengspark åtte sekunder før slutt som avgjorde.

27-årige Mahomes har tatt Chiefs minst til semifinale i alle fem sesonger han har vært førstevalg, og i sin tredje finale ordnet han tittel nummer to. Han ser ut til å være verd de 503 millioner dollar (over fem milliarder kroner) Chiefs betaler ham i tiårskontrakten.

Slik så det ikke ut før pause. Da satt han for det meste og så på mens Eagles hadde ballen og Jalen Hurts viste hvorfor mange mener at han og ikke Mahomes burde vært kåret til sesongens mest verdifulle spiller (MVP).

Philadelphia Eagles-quarterback Jalen Hurts brukte både kastarmen og beina til å straffe Kansas City Chiefs i Superbowl. Foto: Charlie Riedel / AP / NTB

Chiefs-forsvaret scoret like mange poeng som angrepet i første halvdel, og ved pause sto det 24-14 til Eagles, men etterpå tok også Mahomes fyr.

Tross en ny smell i sin vonde ankel førte han laget til tre nye touchdown og ledelse. Hurts svarte med en pasning på 45 yards til DeVonta Smith og løp deretter inn sitt tredje touchdown for kvelden og deretter to ekstrapoeng som gjorde at det sto 35-35.

Med tydelige smerter i ankelen førte Mahomes laget sitt til enda et poenggivende angrep mens laget brukte opp resten av tiden på klokka før Harrison Butker sparket vinnerpoengene.

Patrick Mahomes får behandling på sidelinjen etter å ha slått opp ankelskaden i første halvdel av søndagens Superbowl. Foto: Ashley Landis / AP / NTB

Jerick McKinnon hadde fri vei og kunne ha løpt inn et touchdown snaut to minutter før slutt, men valgte å stoppe før mållinjen for ikke å gi motstanderen tid til å komme tilbake.

En omstridt dommeravgjørelse mot Eagles for holding skapte debatt i det siste angrepet.

Dominerte

Chiefs vant myntkastet og valgte å la Eagles få ballen først. Laget skulle nesten ikke få låne den i første omgang. Eagles hadde ballen nesten 22 av de 30 minuttene og gikk til pause med ti poengs ledelse.

Mange har vært opptatt av at den 57. Superbowl er den første hvor begge lag stiller med svart quarterback, og det i en liga der afroamerikanere dominerer i mange posisjoner.

Kansas City Chiefs-quarterback Patrick Mahomes takles av T.J. Edwards og slår opp ankelskaden han pådro seg i NFL-kvartfinalen. Foto: Marcio J. Sanchez / AP / NTB

– Jeg tenker mye på det, og på spillerne som banet vei for oss, sa Mahomes i opptakten til kampen. Han ble rett før helgen kåret til sesongens mest verdifulle spiller (MVP), foran Hurts.

Hurts fikk utfolde seg da kampen startet. Da Rihanna entret scenen for halvtidsshowet, hadde han kastet en touchdownpasning og selv løpt inn to touchdown. Hurts hadde 183 pasningsyards før pause, og løp i tillegg med ballen 63 yards.

Like etter showet, røper en talsperson for Rihanna det mange lurte på under opptredenen: Rihanna er gravid for andre gang sammen med kjæresten ASAP-rocky.

Rihanna sto for pauseunderholdningen i Superbowl søndag. Foto: Matt Slocum / AP / NTB

Det så ut som et vendepunkt da Hurts på stillingen 14-7 glapp ballen så Chiefs-forsvarer Nick Bolton kunne plukke den opp og løpe den tilbake 36 yards til touchdown. I neste angrep så Hurts en liten stund ut som han hadde mistet selvtilliten, men slo han til med ett av sine sterke løp. Eagles viste mot ved to ganger å fortsette angrepet på 4. forsøk og ble belønnet med touchdown og ny ledelse vel to minutter før pause.

Grimaser

Chiefs prøvde å slå tilbake, men Mahomes ble taklet av T.J. Edwards og slo opp ankelskaden han pådro seg i semifinalen. Han haltet av banen og skar stygge grimaser på sidelinjen mens Eagles fikk nok et angrep som endte med et trepoengspark.

Mahomes kastet en touchdownpasning til Travis Kelce i Chiefs' første angrep, men det var eneste suksessopplevelse for Chiefs-angrepet i første halvdel. Laget var i posisjon til et trepoengspark på 7-7, men det sendte kicker Harrison Butker i stolpen og ut.

Tross den vonde ankelen fikk Mahomes fart på angrepet igjen i første angrep etter pause. Han bidro selv med noen løp og satte laget i posisjon så Isaiah Pacheco kunne løpe inn ballen fra 1 yard.

Rett etter trodde forsvarskjempen Bolton at han for annen gang hadde løpt inn et touchdown, men etter videogjennomgang konkluderte dommerne med at Eagles-spiller Miles Sanders ikke hadde kontroll på en pasning før han ble taklet og mistet ballen.

I stedet for at Chiefs overtok ledelsen, kunne Eagles øke sitt forsprang til seks poeng med et trepoengspark fra Elliott etter et angrep som brukte opp 7.45 minutter.

Så vendte Chiefs kampen. Mahomes førte laget 70 yards og avsluttet med en pasning til Kavarius Toney, som kunne spasere inn i målsonen. Etter at Eagles ble nødt til å sparke bort ballen, løp samme Toney den tilbake 65 yards, og Mahomes kunne kaste en ny TD-pasning til Skyy Moore.

Hurts og Eagles svarte, men Chiefs fikk siste ord.