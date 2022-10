Magnus Carlsens siste seier

To uker etter at vårt sjakkgeni sjokkerte alle i partiet mot Niemann har Chess.com kommet med en rapport som konkluderer med at Niemann trolig har jukset i mer enn 100 partier på nett.

Det mest alvorlige er at de også har funnet klare indikasjoner på juks i turneringer der det har vært pengepremier. Niemann har tidligere nektet for at han har jukset i konkurranser der man spiller om penger. Nå tyder alt på at dette var en løgn.

TV 2S SPORTSKOMMENTATOR: Mina Finstad Berg. Foto: Erik Edland / TV 2

Chess.com sine systemer for å avdekke juks er kjent for å være blant de aller beste. Det er derfor stor grunn til å ta denne rapporten på alvor.

Rapporten underbygger Carlsens anklager selv om de ikke finner tegn på juks i høstens parti mot Carlsen. Rapporten tegner et bilde av en spiller som har jukset systematisk over tid, også når det har vært penger involvert.

Da Carlsen til slutt brøt tausheten etter at han tapte med vilje, skrev han at juks er en eksistensiell trussel mot sjakken. Han ønsket å ta et oppgjør med juksingen og slo fast at han ikke ønsker å spille mot folk som har jukset gjentatte ganger tidligere.

Det er åpenbart at Carlsen hele tiden har vært sikker på at Niemann har drevet med omfattende juks, og at han ikke ønsker å spille mot en juksemaker.

STORMER: Bråket startet da Magnus Carlsen trakk seg fra Sinquefield dagen etter at han tapte mot Hans Niemann. Foto: Lennart Ootes

Magnus Carlsen er ikke den første toppspilleren som har mistenkt at Niemann jukser. Men han er den som har tatt denne kampen lengst. Ved å ta et så uortodokst valg som å tape med vilje, fikk han snøballen til å rulle.

Når verdens største og beste sjakkspiller går så knallhardt til verks, måtte anklagene undersøkes nærmere.

Chess.com er tydelige på at det ikke er Carlsen som har lagt press på dem om å granske Niemann. Her vil Niemanns tilhengere raskt påpeke at Chess.com er i ferd med å kjøpe Play Magnus. Da er det lett å tegne et bilde av en verdensstjerne på hevntokt som bruker alle tilgjengelige virkemidler for å sverte en ung utfordrer.

USIKKERT: Det internasjonale sjakkforbundet gransker både Hans Niemann og Magnus Carlsen. Niemann skal delta i det amerikanske mesterskapet som starter onsdag. Foto: Lennart Ootes

Men helt uavhengig av Chess.coms forhold til Magnus Carlsen måtte det komme en oppfølger etter at anklagene ble fremført med hele verden som publikum.

Hansken ble kastet så hardt og demonstrativt at noen var pent nødt til å ta det på alvor. Nordmannen har enormt mye definisjonsmakt i kraft av sin posisjon og status. Når han går så langt at han taper med vilje i protest, visste han selvsagt at det ville tvinge frem en eller annen form for reaksjon.

Mange var kritiske til at Carlsen kom med alvorlige anklager uten å legge frem bevis. Og det er selvsagt alvorlig å anklage en konkurrent for å være en juksemaker. Jeg tror Carlsen må ha vært helt sikker på at hans mistanker var berettiget. Dette var ikke en impulshandling, det var nøye gjennomtenkt. Som alt annet Magnus Carlsen foretar seg ved sjakkbrettet.

I kraft av å være verdens beste sjakkspiller vet Carlsen at han har veldig gode forutsetninger for å merke om noen jukser. Det er vanskelig for ham å bevise at noen jukser, men når han merker at noe skurrer, har han gode grunner til å stole på sine egne vurderinger.

Han har så mye erfaring og har en sjakkhjerne som er så uovertruffen at han vil kunne legge merke til små nyansene som tyder på at noen jukser. Sammen med teamet sitt har han sannsynligvis analysert utallige partier Niemann har spilt.

Det betyr selvsagt ikke at Carlsen skal få blankofullmakt til å avgjøre hvem som jukser og ikke, men når han kommer med slike anklager er de ikke tatt ut av løse luften. Og selv om metodene og prosessen ikke har vært den ryddigste, er Carlsens oppgjør og protest viktig.

Nettsjakk har kommet for å bli, og gir sjakken enorme muligheter til å nå ut til flere folk. Men sjakken er avhengig av at både spillere og publikum har tillit til at det spilles rent. Juks er ikke bare ødeleggende for de spillerne som går glipp av pengepremier, ratingpoeng eller invitasjoner til store turnering fordi andre har jukset seg oppover på resultatlistene. Det ødelegger også spillets integritet.

Carlsen tok en stor personlig risiko da han gikk så høyt ut mot Niemann. Nå ser det ut som han får betalt med renter. Nå kan han bli stående igjen som mesteren som satte ned foten og ledet an i kampen for fair play.