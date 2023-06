Magnus Carlsen var tideler fra tap

Du kan se neste runde av Norway Chess tirsdag fra kl. 16:30 TV 2 Play og 16:55 på TV 2 Sport 2.

Det endte til slutt med remis i den norske duellen mellom Magnus Carlsen og Aryan Tari. Partiet var likevel alt annet enn udramatisk.

På et tidspunkt hadde Carlsen bare tideler av ett sekund igjen på klokken. Etter å ha presset i store deler av partiet, var plutselig sjakkeneren i nærheten av å tape.

– Hvis han bare ikke løfter blikket og sjekker klokken, så er den tiden ute. Han løftet blikket akkurat i riktig øyeblikk, kommenterte sjakkekspert Jon Ludvig Hammer om den kritiske fasen.



Tari, som på et punkt sto fullstendig til tap på brettet, var lettet over at partiet endte som det gjorde.

– Jeg ville gjerne heller vært tilskuer enn å spille det partiet der, smiler Tari i intervju med TV 2 etter den fenomenale forsvarsinnsatsen.

Tari endte med å vinnne mot Carlsen i fjorårets Norway Chess i armageddon. I år har Carlsen imidlertid vært helt overlegen i tiebreak, og vant sin femte strake armageddonavslutning.

Carlsen er nå nærmest ute av løpet for seier totalt. Armageddonseieren gjør likevel at han tar med seg et ekstra halvpoeng.

Små marginer

Tro til sin strategi de siste rundene, valgte Carlsen å spille risikabelt i møte med Tari, som er den lavest rangerte spilleren i feltet. Det førte til at Tari raskt tok en betydelig fordel på prosentene.

Stillingen var likevel komplisert, og det var langt fra åpenbart hvordan Tari skulle utnytte prosentfordelen. Etter en slagveksling i midten av brettet var det Carlsen som fikk en liten fordel.

Det ble deretter en forsvarsduell med små marginer. Carlsen satte Tari på prøve i sluttspillet, men var likevel nær seier i tidsdramaet som fulgte.

