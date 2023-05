Magnus Carlsen vant i armageddon

Du kan følge oppgjøret mellom Magnus Carlsen og Hikaru Nakamura i Norway Chess torsdag fra kl. 16:30 på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.

Nordmannen begynte å sanke poeng i andre runde av Norway Chess. Etter en tøff start på turneringen med tap i første runde, tok Carlsen en armageddonseier mot Wesley So i et kaotisk parti.

Det så lenge ut til at sjakkeneren kom til å tape armageddonoppgjøret. Carlsen greide likevel å snu partiet med et motangrep.

– Dette var et parti hvor Wesley hadde gigantisk fordel ut av åpningen. At Magnus klarte å snu det og vinne partiet, det er et mirakel, kommenterte sjakkekspert Jon Ludvig Hammer om Carlsens snuoperasjon.

– Men det er samtidig Magnus’ honnør at han fikk det til, fortsetter stormesteren.

32-åringen ender dermed dag to av Norway Chess med ett og et halvt poeng av seks mulige. Han ligger fortsatt langt unna førsteplassen etter tirsdagens tap mot Fabiano Caruana.

TIl tross for en tøff turnering hittil, er Carlsen greit fornøyd med seieren.

– Det var ikke noe veldig godt parti naturligvis, men jeg tar det med meg, definitivt, oppsummerer 32-åringen til TV 2.

Tari: – Vet ikke om jeg klarer å sove i natt



Aryan Tari var nære seier mot Nodirbek Abdusattorov i dagens parti. Det ville i så fall vært en enorm opptur for den lavest rangerte spilleren i feltet.

Den norske stormesteren nådde en komplisert stilling der han lenge hadde en betydelig fordel på prosentene. Veien videre i partiet var likevel vanskelig å forstå seg på.

– Jeg aner ærlig talt ikke hva som foregår, kommenterte Tari i skrifteboksen underveis.

Etter et tabbetrekk i en kritisk stilling, endret prosentene seg fra gigantisk fordel Tari til en forsvarskamp. Abdusattorov benyttet anledningen, og styrte partiet til seier.

Tari selv kunne ikke fatte sin egen overseelse.

– Jeg har ikke ord. Det er den største tabben jeg har gjort i hele min karriere, og jeg har spilt sjakk i snart 20 år. Det blir vanskelig å glemme det, jeg skjønner ikke at det er mulig, kommenterte en gråtkvalt stormester.



– Jeg vet ikke om jeg klarer å sove i natt etter det som skjedde nå.



Under press i hovedpartiet

Carlsen gikk for en rolig åpning i møte med den amerikanske rivalen. Valget førte til en stilling der prosentene lenge sto likt.

En unøyaktighet underveis gjorde likevel at Wesley So begynte å presse. Carlsen lukket stillingen og forsvarte seg godt, men mistet mulighetene for seier i partiet.

Etter 31 spilte trekk ble spillerne enige om remis. I Norway Chess spiller utøverne om et siste halvpoeng i armageddon. Dermed fikk nordmannen med seg et ekstra halvpoeng.

Med syv runder igjen er det fortsatt håp for Carlsen å ta sin femte strake turneringsseier. Neste poengmulighet blir mot amerikanske Hikaru Nakamura på torsdag, der Carlsen spiller med de sorte brikkene.