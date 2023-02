Magnus Carlsen vant i armageddon

AKKURAT NÅ: Se intervju og oppsummering på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.

Det ble til slutt en ny matchseier for 32-åringen i Champions Chess Tour. Seier mot Arjun Erigaisi i armageddon gjør at Carlsen fortsetter fra vinnersiden i turneringstreet.

Der vil han møte vinneren av Wesley So og Hikaru Nakamura.

Carlsen var tydelig fornøyd med prestasjonen, til tross for at det det ble en dramatisk kamp som kunne gått begge veier.

– Etter at jeg overlevde det andre partiet, trodde jeg at jeg hadde det under kontroll. Det ble litt mer spennende enn jeg hadde trodd, men sikkert god underholdning, humrer Carlsen i intervju med TV 2.

Carlsen har hatt et gigantisk overtak over den 19 år gamle inderen i tidligere oppgjør, men denne gangen ga ikke Erigaisi seg uten kamp.

– Det var en dag med mye kaos på brettet, og det var en dag hvor Erigaisi, som Magnus normalt sett har hatt veldig taket på, klarte å motiverte seg selv i vanskelige situasjoner og slå tilbake. Jeg er egentlig veldig imponert over spillet til Erigaisi, oppsummerte sjakkekspert Maud Rødsmoen om oppgjøret.

Mistet matchledelsen

Etter seier i første parti, fikk Carlsen store problemer i parti to. Nordmannen greide til slutt å forsvare seg til remis og beholdt matchledelsen.

I parti tre hadde Carlsen en klar fordel. Etter en stor tabbe med dårlig tid på klokken, greide likevel Erigaisi å snu partiet til en seier med de sorte brikkene. Med remis i fjerde parti gikk dermed matchen til armageddon.

Carlsen endte opp med å få de sorte brikkene og dårligere tid på klokken. Til gjengjeld trengte 32-åringen bare remis for å vinne matchen.

I armageddonpartiet sikret nordmannen seg en fordel i partiet, og styrte deretter inn remis.

Stjernespiller eliminert

Alireza Firouzja var blant spillerne som spilte seg inn til førstedivisjon gjennom kvalifiseringsturnering. Den unge sjakkstjernen røk imidlertid ut av hovedturneringen uten å ha tatt et eneste poeng.

Aleksej Sarana og Dommaraju Gukesh vant sine partier, og kjemper fortsatt i comeback-sluttspillet.

