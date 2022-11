Magnus Carlsen vant i armageddon

LUKE: Poengene fortsetter å renne inn for Magnus Carlsen. Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Du kan se neste match i Champions Chess Tour-finalen lørdag fra kl. 20:30 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.

Saken oppdateres!

Verdensmesteren spilte sin jevneste match i tour-finalen så langt.

Nattens kamp endte til slutt med avgjørelse i armageddonoppgjør, der Carlsen trengte å vinne med hvite brikker for å hale matchseieren i land.

Der viste Carlsen seg overlegen mot vietnamesiske Le Quang Liem, og sikret seg dermed to nye poeng på resultatlisten.

31-åringen har fortsatt til gode å tape en match etter fem dagers spill. Etter sine partier mot Le Quang Liem beholder han ledelsen med 14 av 15 poeng totalt.

Du kan se Jon Ludvig Hammers oppsummering av Carlsens partier i videoen under:

Mistet overtaket

Det så en stund ut til at det skulle bli nok en kort dag på jobb for Magnus Carlsen. For fjerde dag på rad startet verdensmesteren sin match med partiseier.

– Det var virkelig glitrende spilt av Magnus, kommenterte Jon Ludvig Hammer om Carlsens manøver som sikret en god stilling.

Det markerte også Carlsens åttende seier på rad. Spillet i det første partiet virket å være tilnærmet feilfritt.

I motsetning til tidligere dager, greide imidlertid Le Quang Liem å slå tilbake. En feilvurdering i åpningen av parti to gjorde at 31-åringen startet på bakbeinet.

Le styrte deretter inn en komfortabel seier med de hvite brikkene. Etter to strake remiser gikk Carlsen til omspill for første gang denne turneringen.

På grunn av poengsystemet i finalen, måtte Carlsen ta til takke med to poeng av tre mulige, selv om han vant matchen totalt.

Jan-Krzysztof Duda, som ligger som nummer to på tabellen, tapte sin andre match på rad etter omspill mot Rameshbabu Praggnanandhaa.

Han ligger dermed tre poeng bak Carlsen, og er avhengig av at Carlsen taper sin match i morgen for å kunne ha skjebnen i egne hender på søndag.

På lørdag møtes Magnus Carlsen og Rameshbabu Praggnanandhaa. Verdensmesteren starter med de sorte brikkene.

Du kan se neste match i Champions Chess Tour-finalen lørdag fra kl. 20:30 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.