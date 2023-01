Magnus Carlsen vant etter maratonparti

Du kan se neste runde av Tata Steel Masters mandag fra kl. 14:00 på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.



Sjakkstjernen har fått fart på brikkene i Wijk Aan Zee. Seier med svart mot Vincent Keymer gjør at han ligger i i toppsjiktet etter to runder.

Carlsen selv var storfornøyd med seieren totalt sett, men irriterer seg likevel over én tabbe som skulle forlenge partiet kraftig.

– Ting gikk helt etter planen helt til jeg gjorde en stor feilvurdering rundt tidskontrollen, kommenterer verdensmesteren til TV 2 etter partiet.

– Det irriterte jeg meg over litt etterpå, men jeg vant heldigvis likevel. For det meste var det ganske bra i dag, fortsetter 32-åringen.

Maratonparti

TV 2s sjakkstudio var lenge bekymret over Carlsens tidsbruk, etter at han endte langt etter på klokken i løpet av åpningen.

Etter å ha tenkt i over 20 minutter, kom en viktig strategisk avgjørelse. Det skulle vise seg å være god tid investert, og noen trekk senere begynte nordmannen å presse med de sorte brikkene.

Det så lenge ut til å bli en rask seier for Carlsen, som endte opp med to bønder ekstra på brettet. Slik ble det imidlertid ikke. Sluttspillet som oppsto endte i et maratonparti.

Verdensmesteren holdt likevel fordelen helt til slutten. Etter 60 spilte trekk var partiet over.

På mandag møter Carlsen Ding Liren med hvite brikker. Kineseren, som kan ta Carlsens VM-trone i april, har hatt en sterk start i turneringen.

Du kan se neste runde av Tata Steel Masters mandag fra kl. 14:00 på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.