Magnus Carlsen styrte inn turneringsseier

Det ble en dramatisk avslutning mellom 32-åringen og hans amerikanske konkurrent i finalen av Champions Chess Tour.

Finalekampen mot Hikaru Nakamura endte til slutt i nordmannens favør.

Magnus Carlsen føler seg litt overrasket over at turneringen er over. I det nye formatet spilles turneringene over færre dager enn i 2022.

– Det føles bra, litt annerledes enn det har vært tidligere sesonger. Jeg har vært vant med innledende spill, tre dager der det gjerne er litt opp og ned, og så knockout etterpå, forteller Carlsen i intervju med TV 2.

– Jeg føler egentlig ikke jeg har gjort nok for å fortjene en seier, men det er veldig hyggelig, selvfølgelig, smiler 32-åringen.

I det nye formatet byr man på tid i et eventuelt armageddon-omspill. Carlsen var imidlertid klar på at en armageddonavslutning ikke skulle bli aktuelt.

– Det hadde jeg ikke tenkt over i det hele tatt. Jeg tenkte at: «Den matchen her må jeg faen meg kunne vinne før armageddon». Jeg håpet at det ikke kom til å bli en problemstilling i det hele tatt, gliser verdensmesteren.

Nakamura, som kom fra comebacksluttspillet, var nødt til å vinne en match bestående av fire partier for å kunne gå til omspill.

Dit kom amerikaneren aldri. Etter Carlsen-seier i dagens første parti, fulgte tre remiser. Det var nok til å sikre Carlsen seieren totalt uten omspill.

Avverget katastrofe

Nordmannen var overlegen fra start. Etter å ha fått et press fra åpningen i første parti, gjorde Nakamura et trekk som ga Carlsen en stor fordel på prosentene.

Amerikaneren endte i en vanskelig stilling med dårlig tid på klokken. Derfra hadde Carlsen ingen problemer med å hale i land seier og matchledelse.

Det så lenge ut til at verdensmesteren kom til å avgjøre matchen i bare tre partier. Carlsen fikk en kjempestilling i dagens tredje parti, men endte i kjempetrøbbel etter en kontring fra Nakamura.

Nordmannen greide til slutt å redde seg ut av en håpløs stilling, og sikret deretter remis i parti fire for å sikre turneringsseieren.

Carlsen tar med seg over 300 000 NOK for seieren. Han sikrer også plass i toursluttspillet, som spilles i desember.