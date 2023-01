Magnus Carlsen stoppet poengblødningen

Turneringsseier for sjakkstjernen henger likevel i en tynn tråd.

Få med deg syvende runde av Tata Steel lørdag fra kl. 14:00 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.

Tapsrekken endte for 32-åringen i sjette runde av Wijk Aan Zee-turneringen. Det ble til slutt remis mellom Magnus Carlsen og Jorden van Foreest.

Til tross for godkjent resultat med sorte brikker mot den tidligere turneringsvinneren, er håpet for en seier i Tata Steel likevel langt unna på grunn av Carlsens katastrofale start på turneringen.

Nordmannen må begynne å sanke seiere for å komme seg tilbake i tetsjiktet.

Presset med sort

Nordmannen fikk en lovende start på dagen mot Jorden van Foreest.

Carlsen kom godt ut av åpningen med sorte brikker, og etter hvert så det ut til at han kom til å ha et varig press i partiet. Motstanderens spill møtte hard kritikk i TV 2s sjakkstudio.

– Jeg kan ikke understreke nok hvor dårlig det er av Jorden, kommentererte sjakkekspert Jon Ludvig Hammer om nederlenderens avgjørelser i midtspillet.

Etter en avvikling i midtspillet ble likevel seierssjansene minimert. Partiet endte i et sluttspill der stillingen ble evigsjakk og poengdeling.

Ung stjerne beholder ledelsen

Nodirbek Abdusattorov fortsetter å imponere, og står fortsatt uten tap i turneringen så langt. Etter remis mot Rameshbabu Praggnanandhaa i dagens parti, ligger usbekeren alene i ledelsen med fire og et halv poeng av seks mulige.

Carlsen ender dagen to poeng bak, med to og et halvt poeng av seks mulige.

På lørdag møter Carlsen Richard Rapport med hvite brikker. Han er avhengig av å vinne partiet for å fortsette kampen om gullet.

