Magnus Carlsen sliter med å finne formen: – Kvaliteten er elendig

AKKURAT NÅ: Se oppsummering og intervjuer på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.

Verdensmesteren har ligget like under topplasseringen av sammendraget i Aimchess Rapid. Prestasjonen i tredje dag av turneringen gjør imidlertid at han faller fra toppsjiktet.

Nordmannen fortsetter å være misfornøyd med spillet, men forteller at dagen ikke var uten lyspunkter.

– Det var ikke noen stor dag i dag heller. Jeg følte at jeg hadde noen interessante ideer i dag, i motsetning til første dag, kommenterer Carlsen om dagens prestasjon.

– Jeg bukker i hytt og pine. Kvaliteten er jo elendig, men det er i alle fall 90% sjakk, fortsetter han.

Carlsen ligger fortsatt an til å få plass i sluttspillet, men står nå i fare for å ende utenfor topp tre. Ett tap, to remiser og én seier i dag gjør at han har 21 poeng av 36 mulige.

Sjokktap mot 16-åring

31-åringen har hatt trøbbel mot indiske stjernespillere gjennom de innledende rundene. Etter tap mot 19 år gamle Arjun Erigaisi på lørdag, gikk Carlsen på et nytt tap mot 16 år gamle Dommaraju Gukesh.

Nordmannen hadde en stor fordel på brettet, men et tabbetrekk gjorde at prosentene gjorde en helomvending. Carlsen gikk fra kjempefordel til å stå fullstendig til tap.

Tabben sjokkerte Jon Ludvig Hammer i TV 2s sjakkstudio.

– Det er helt skandaløst at Magnus brukte så lite tid. Han hadde dobbelt så mye tid som Gukesh, så gjør han en tabbe som fullstendig endrer partiet fra to bønder over, til bare å tape, kommenterte sjakkeksperten.

Polske Jan-Krzysztof Duda leder alene inn mot siste dag av de innledende rundene. Nodirbek Abdusattorov, som har holdt førsteplassen de siste dagene, fikk ikke en eneste seier i dag tre.

På mandag møter nordmannen Daniel Naroditsky i første parti. Carlsen spiller med de sorte brikkene.

