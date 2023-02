Magnus Carlsen sikret finaleplass

Du kan se neste dag av Champions Chess Tour: Airthings Masters torsdag fra kl. 16:30 på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.

Verdensmesteren er klar for en ny finale i Champions Chess Tour etter seier mot Hikaru Nakamura.

Carlsen er misfornøyd med å ha rotet vekk sjanser underveis.

– I dag var vi, heldigvis for spenningens del, akkurat like dårlige, kommenterer Carlsen om matchen.

32-åringen forteller at han var spesielt skuffet over ikke å vinne noen partier underveis.

– Spesielt i andre parti kunne jeg nesten ikke tro mine egne øyne, at det skulle være lett å bli stående så godt. Han er jo veldig god da, så på et tidspunkt så begynner han å forsvare, han viser jo alltid sin klasse på et eller annet tidspunkt, fortsetter 32-åringen.

Vant budrunde

En jevn match med fire strake remiser ble til slutt avgjort i armageddon-omspill.

I armageddon trenger sort kun remis for å vinne. I årets turneringsformat byr hver av spillerne på hvor dårlig tid de er villige til å ha med sort.

Carlsen vant budrunden med ett sekunds margin. Nakamura bød åtte minutter og 59 sekunder. Carlsen bød åtte minutter og 58 sekunder.

– Da han hadde bydd 8:59, tenkte jeg bare: «Soul read». Fordi det var akkurat det jeg trodde han kom til å by, gliser en fornøyd Carlsen.

Sjakkstjernen styrte armageddonpartiet inn til remis, som var godt nok for å vinne matchen.

Rotet vekk fordel

Det var store forventninger til oppgjøret mellom Carlsen og hans amerikanske konkurrent. For første gang siden 2021 møttes Nakamura og Carlsen i Champions Chess Tour.

Carlsen virket å ha fordelen stort sett hele veien. Nakamuras åpningsspill fikk gjennomgå av sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

– Det er så amatørmessig å bli stående dårligst med hvit etter ti trekk. Ja, det er verre å gjøre en gigatabbe, men dette gir ikke et veldig godt inntrykk heller, kommenterte stormesteren i TV 2s sjakkstudio.

Carlsen greide likevel ikke å få en seier ut av de gode stillingene han spilte seg opp. Alle partiene før armageddonomspillet endte til slutt med remis.

Finaleplass

Etter tre dagers spill, står det nå igjen fire spillere. Seieren i dagens match gjør at Carlsen går rett til finalen.

De andre tre spillerne fortsetter å kjempe i comebacksluttspillet på torsdag. Vinneren av Wesley So og Arjun Erigaisi vil møte Nakamura i kamp om den andre finaleplassen, som spilles på fredag.

