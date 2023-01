Magnus Carlsen setter fantasimålet på vent: – Har stått bom stille

Du kan se første runde av Tata Steel Masters lørdag 14. januar fra kl. 14:00 på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.

Etter et hektisk sjakkår i 2022, ser ikke Magnus Carlsen ut til å senke tempoet. Bare få uker etter å ha sikret kongekronen i alle tre av sjakkens fartsgrener, er han nok en gang klar til dyst i Tata Steel Masters.

Turneringen blir sjakkenerens første i klassisk sjakk i 2023. Det er nittende gang Carlsen deltar i «sjakkens Wimbledon».

Nå går han for sitt niende gull. Med tidenes sterkeste felt i Wijk Aan Zee, Nederland, vil han likevel ikke garantere turneringsseier.

AVSLAPPET: Magnus Carlsen tar generasjonsutfordringen, men garanterer ikke nok en gullfangst. Foto: TV 2 Sport 2

– Jeg synes det er spennende at det er et så sterkt felt som det er her, men jeg kan ikke forvente å vinne «on demand» eller noe i nærheten av det. Jeg ser på det mest som en morsom, spennende utfordring, forteller Carlsen til TV 2.

Sjakkmesterens første runde blir et gjensyn med en av hans store rivaler. Han starter turneringen mot amerikanske Levon Aronjan med hvite brikker.

Fantasimål lagt på hylla

Verdensmesteren gikk hardt ut i 2022 med mål om å nå 2900 i Fide-rating, en prestasjon ingen har vært i nærheten av tidligere.

Fjorårets spill brakte ham ikke noe nærmere den så godt som umulige bragden. Til tross for å bevare posisjonen som soleklar nummer én på verdensrankingen, har ratingen stått på stedet hvil.

Nå innrømmer 32-åringen at han ikke tror formen vil nå opp til den skyhøye målsetningen. I alle fall ikke med det første.

– Jeg har egentlig følt at jeg har spilt ganske bra, men ratingen har stått bom stille på rundt 2860. Det at jeg har blitt spesielt mye bedre eller dårligere siden sist jeg spilte langsjakk, tviler jeg sterkt på.

– Målet om 2900 har mest vært for å motivere meg til å være i toppform når jeg spiller langsjakk. Nå har jeg lagt fra meg det litte grann, så får jeg heller ta det opp igjen når jeg kommer litt nærmere, fortsetter han.

Generasjonsoppgjør

Det er mer enn bare eget nivå som gjør at Carlsen ikke garanterer en reprise av fjorårets Tata Steel-suksess. Han mener flere av de unge stjernene kan ha blitt langt bedre enn hva rankingen deres tilsier.

– Jeg har ikke noen god følelse for hvor gode unggutta er. Det blir vanskelig å vite hva jeg skal forvente, jeg vet ikke hvor sterke spillere jeg møter.

RIVAL: Magnus Carlsen peker ut Fabiano Caruana som en av hans største utfordrere i turneringen. Foto: Koen Suyk

På spørsmål om Carlsens potensielle utfordrere, er det likevel en 30-åring som blir nevnt. Fabiano Caruana, som tapte mot Carlsen i VM 2018, blir pekt ut som den farligste konkurrenten.

Carlsen betviler likevel ikke sitt eget favorittstempel. På spørsmål om hvem andre som kunne blitt ansett som favoritt, er svaret ikke til å misforstå.

– Det lengste jeg vil strekke meg er at jeg alltid vil protestere høylytt dersom noen påstår at noen andre enn meg er favoritt i turneringen, smiler Carlsen selvsikkert.

– Vi er ikke der enda, heldigvis.

Du kan se første runde av Tata Steel Masters lørdag 14. januar fra kl. 14:00 på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.