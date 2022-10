Magnus Carlsen røk i semifinalen

Du kan se første finaledag mellom Jan-Krzysztof Duda og Sjakrijar Mamedjarov torsdag fra kl. 17:30 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.

Den norske sjakkeneren tapte oppgjøret mot Jan-Krzysztof Duda. Det ble klart etter en jevn match som til slutt endte i polakkens favør.

Dermed er nordmannen ute av Champions Chess Tour: Aimchess Rapid.

Carlsen var likevel i godt humør i intervjuet etter at matchen var over. 31-åringen berømmer Duda for hans gode spill.

– Duda er en veldig sterk spiller, det viser han egentlig i dag. Han er en av de som kan slå meg hvis jeg ikke er på topp, forteller Carlsen.

Tapte dramatisk parti

Dagens andre parti ble svært kaotisk. I en komplisert stilling kunne begge spillere vunnet ved flere anledninger.

Kaoset som oppsto ga ekspertene hakeslepp.

– Dette er spinnvilt, utbrøt Jon Ludvig Hammer i TV 2s sjakkstudio etter at prosentene hadde svingt frem og tilbake i flere minutter.

Duda kom til slutt seirende ut av problemene, og tok ledelsen i matchen.

Carlsen greide ikke å slå tilbake. Duda holdt ut i parti tre, og matchen avgjort med nok en Duda-seier i parti fire.

I den andre delen av turneringstreet vant Sjakrijar Mamedjarov mot Richard Rapport etter omspill. Aserbajdsjaneren møter dermed Duda i finalen.

Tourseier før siste turnering

Til tross for tapet i semifinalen, har Carlsen allerede vunnet Champions Chess Tour 2022. Plasseringene i år har gjort at han nå ikke kan tas igjen på sammenlagttabellen, selv med én gjenstående turnering.

Han tar dermed med seg over 500 000 norske kroner for seieren totalt. Det kommer i tillegg til de over 2 millioner kronene Carlsen allerede har vunnet så langt i år.

31-åringen er allerede kvalifisert til årets siste major. Den spilles i USA fra 14. november.

