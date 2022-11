Magnus Carlsen herjer i San Francisco

AKKURAT NÅ: Se intervjuer og resterende partier på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.

Det spisser seg til i Champions Chess Tour-finalen. Magnus Carlsen fortsatte seiersrekken i dag fire av turneringen. 31-åringen har ikke tapt et eneste parti underveis.

Det er også tredje dagen på rad Carlsen avgjør matchen på bare tre partier. Tre strake seiere mot Anish Giri gjorde at dagens siste parti ikke var nødvendig for å sikre matchseieren totalt.

31-åringen kan ikke annet enn å være fornøyd med innsatsen. Han mener likevel de to siste dagenes suksess ikke bare er på grunn av eget spill.

– Nå er det bare at jeg gir meg selv handicap i åpningen. Etter det har jeg spilt bra i alle partiene. Man blir litt satt ut noen ganger av at motstanderen gjør feil man ikke burde gjøre. Det litt blandede følelser, egentlig, forteller Carlsen etter at seieren var et faktum.

KOLLAPSET: Anish Giri klarte ikke å ta et eneste poeng, selv om han hadde svært gode stillinger underveis. Foto: Martin Leigland

Til tross for verdensmesterens vanvittige uttelling, vegrer sjakkekspert Jon Ludvig Hammer seg fra å kalle spillet imponerende.

– Giri har rett og slett spilt dårlig i dag. Magnus har fått ting servert på sølvfat, kommenterte stormesteren i TV 2s sjakkstudio.

Jan-Krzysztof Duda er den eneste som har holdt tritt med Carlsen så langt. Han spiller fortsatt sin match mot Le Quang Liem.

Det er ikke lenger mulig for Duda å matche Carlsens score. Polakken ligger under før siste parti i matchen, og kan dermed bare vinne gjennom et omspill.

Med tre dager igjen av turneringen er det nå svært sannsynlig at det blir enten Carlsen eller Duda som kommer til å vinne totalt. Spillerne møtes på søndag, i turneringens syvende og siste match.

På fredag møter Carlsen Le Quang Liem. Nordmannen starter med de hvite brikkene.

